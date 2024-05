Sigue el Ponferradina - Real Unión, minuto a minuto

11:30

Ficha técnica

•SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto -c-; 17 Carrique, 4 Kevin Sibille, 20 Lancho, 19 Andoni López; 12 Clavería, 8 Pol Llonch; 21 Yeray, 9 Borja Valle, 14 Josep Cerdà; 5 Longo.

Convocatoria: 2 Ale Díez, 3 Nil Jiménez, 6 Igbekeme, 7 Ernesto Gómez, 10 Yuri, 11 Dacosta, 13 Ángel Jiménez -ps-,15 Leal, 16 Markel Lozano, 18 Brais Abelenda, 23 Mángel, 27 Álex Costa.

DT: Juanfran García.

•Real Unión Club (5-4-1): 1 Irazusta; 2 Luna, 5 Iván Pérez, 3 Roger Riera, 28 Feeney, 17 Joseca; 20 Solís, 16 Vidorreta, 10 Quique Rivero, 23 Álex Cerdá; 9 Asier Benito.

Convocatoria: 4 Montoro, 6 Beobide, 7 Escobar, 12 Peru Ruiz, 13 Agirre -ps-, 14 Íñigo Muñoz, 18 Beitia, 19 Eimil, 21 Asier Córdoba, 22 Julio Escorcia, 29 O’Reilly..

DT: Fran Justo.

•Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez (Extremadura); auxiliares: Francisco Navarro Carrero y José Miguel Álvarez Borbolla; cuarto Árbitro: David Ruiz Martín.

​

​La Deportiva quiere dar otro paso hacia el play off, que además podría ser el definitivo. Para ello tiene que ganar desde las 12.00 horas al Real Unión Club en El Toralín y esperar que por la tarde pierda la Cultural ante el Teruel.

Juanfran tiene la ausencia del sancionado Andújar y recupera a Dacosta, aunque no está previsto que participe aún, a Carrique y a Igbekeme. Al margen de la entrada de Kevin Sibille en el once y del referido Carrique, la otra novedad es la vuelta a la alineación inicial de Borja Valle en detrimento de Ernesto Gómez. Por su parte, Fran Justo repite sistema de cinco defensas que empleó la pasada semana ante la Cultural (0-0), O’Reilly y Roger Riera son las novedades en la zaga por Montoro y por el sancionado Baz.