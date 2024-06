Sigue el Córdoba CF - Ponferradina, minuto a minuto

20:15

Ficha técnica

La Deportiva se juega la temporada. Desde las ocho y cuarto de la tarde afronta en desventaja el partido de vuelta de las semifinales del play off de ascenso a Segunda División ante el Córdoba CF. El 0-1 de la ida en El Toralín y la mejor posición liguera del equipo rival obligan a la Deportiva a ganar al menos por dos goles para pasar a la final. Hay que recordar que no hay penaltis en caso de empate y que los goles fuera no valen doble. Y bien es cierto que ganando por uno en los 90 minutos, la Deportiva forzaría la prórroga pero en la misma no le llegaría esa diferencia. A lo largo de la Liga el cuadro berciano sólo ha ganado cuatro partidos por dos o más goles, dos en casa y otros tantos fuera. Y a lo largo de la Historia nunca ha remontado una eliminatoria a domicilio tras caer en casa. Así que para pasar ha de hacer historia.



​Juanfran sólo realiza un cambio: Dacosta sustituye a Álex Costa. El ourensano no era titular desde el 11 de febrero.

​El Córdoba CF cedió cuatro partidos como local, los mismos que la Deportiva como visitante. Fue el segundo mejor local de su grupo y en El Arcángel únicamente recibió 12 goles. UD Ibiza (2-3), Agrupación Deportiva Ceuta FC (3-3), Real Madrid Castilla (1-2) fueron los únicos que marcaron más de un gol en El Arcángel. A la Deportiva no le valdría ninguno de los resultados conseguidos por esos equipos. Además, en 12 de los 19 partidos disputados en casa dejó la portería a cero, haciéndolo en seis de los últimos siete choques.

​Iván Ania repite el once que puso en liza en El Toralín, a pesar de haber recuperado ya al central José Carlos Martínez.



ALINEACIONES

​•0-Córdoba CF (4-2-3-1): 13 Carlos Marín; 21 Albarrán, 4 Lapeña, 27 Matías Barboza, 3 Calderón; 15 Isma Ruiz, 22 Diarra; 23 Carracedo, 9 Kuki Zalazar, 17 Adilson Mendes; 20 Antonio Casas.



Convocatoria: 1 Lluis Tarrés -ps-, 2 Iván Rodríguez, 5 Adri Castellano, 6 Álex Sala, 7 Kike Márquez, 10 Simo, 11 Leiva, 14 Recio, 16 José Carlos Martínez, 18 Carlos García-Die, 19 Toril, 32 Álex López.



DT: Iván Ania.



• SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 17 Carrique, 4 Kevin Sibille, 22 Andújar, 2 Ale Díez -c-; 12 Clavería, 6 Igbekeme; 21 Yeray, 9 Borja Valle, 11 Dacosta; 7 Ernesto Gómez.



Convocatoria: 3 Nil Jiménez, 5 Longo, 8 Pol Llonch, 10 Yuri, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Josep Cerdà, 15 Leal, 16 Markel Lozano, 18 Brais Abelenda, 20 Lancho, 23 Mángel, 27 Álex Costa.



DT: Juanfran García.



•Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas (Murcia); auxiliares: Borja Jiménez Contreras y Diego Fernández Correas; cuarto árbitro: Roberto Gonzalo Sánchez.