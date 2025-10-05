Sigue el partido SD Ponferradina-Real Madrid Castilla CF, minuto a minuto

Previa y novedades

17:42 05/10/2025

17:42 05/10/2025

Tercera presencia de la Deportiva en El Toralín y conjura en el equipo para sumar los primeros puntos ante su parroquia, ante la que está en deuda, como reconocían en los últimos días varios jugadores y el entrenador. Tras perder contra Pontevedra y Deportivo Guadalajara, la SD Ponferradina busca un triunfo que le congracia con su gente, que haga bueno el empate logrado hace una semana en Tajonar, y que le permita empezar a despegar, más cuando sólo ha logrado uno de los últimos 12 puntos en juego. Enfrente estará un rival en una situación parecida. El Real Madrid Castilla CF también empezó la Liga ganando, pero después ha enlazado cuatro derrotas seguidas que le han sumido en la zona de descenso.

Después de los resultados de lo que va de jornada y las victorias de Lugo y AD Mérida, ambos conjuntos empiezan su choque en puestos de descenso.

El duelo empieza a las 18.15 horas y se podrá seguir en el minuto a minuto de www.diariodeleon.es en internet, a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

Fernando Estévez cuenta con los mismos jugadores que en la jornada anterior, teniendo las bajas de los lesionados Esquerdo y Vasco y la de Kysil, que está con su selección en el Mundial sub-20. Sergio Benito no está ni en la convocatoria y Borja Valle vuelve al once. Es la única novedad que presenta en la alineación inicial el preparador granadino.

El Real Madrid Castilla presenta esta temporada la novedad de Álvaro Arbeloa en El Toralín. El preparador vuelve al recinto deportivo blanquiazul tras competir en el pasado mes de mayo con el primer juvenil madridista e la Copa de Campeones. El Castilla se ha rejuvenecido mucho y quizá lo esté pagando en esta recta inicial de la competición. Para este duelo no podrá contar con el sancionado Lamini Faty ni con los jugadores que están en el Mundial sub-20, que son Fran González, Jesús Fortea, Diego Aguado, Cristian Perea y Thiago Pitarch. Las novedades con respecto al once de la semana anterior son la inclusión de Roberto y de Yáñez.

La dirección arbitral correrá a cargo del pacense Manuel García Gómez (Comité Extremeño), con el que la Deportiva se ha cruzado en cinco ocasiones, saldadas con un triunfo, dos empates y dos derrotas. Precisamente una de esas derrotas fue la del último cruce con este colegiado: Antequera 1-Deportiva 0 del play off de ascenso de al pasada temporada.

El partido de esta tarde tiene 10 precedentes, aunque a la última década sólo correspondan dos, ambos en Segunda División B. El balance es de tres triunfos bercianos, que se corresponden con tres de los últimos cuatro enfrentamientos, cuatro empates y otras tres victorias merengues.