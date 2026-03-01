Sigue en directo el partido Real Madrid Castilla-Ponferradina
Real Madrid Castilla
Por comenzar
Ponferradina
Un partido con tres puntos y algo más
Tres puntos con un valor doble. Todos son importantes aunque cuando se trata de sumar y que uno de tus directos rivales no lo haga el premio tiene mayores connotaciones. Eso es lo que le espera este domingo a las 12.00 horas a la SD Ponferradina. En Valdebebas los de Mehdi Nafti tienen un nuevo examen para calibrar su buen estado de forma y resultados. Nada menos que un Real Madrid Castilla que también aspira a meterse en la zona de privilegio y que a día de hoy cuenta con dos puntos más que los blanquiazules.
El examen es de alta exigencia para los ponferradinos aunque también supone un aliciente añadido. La victoria en este momento de la Liga es consustancial a cumplimentar los objetivos. Y la Deportiva, después de un mal inicio de Liga y un trayecto irregular hasta la segunda vuelta, ha logrado encadenar siete encuentros en positivo con seis triunfos y un empate. Y algo que también es importante, no ha encajado goles.
Alineaciones
·Real Madrid Castilla CF (4-2-3-1): 1 Fran González; 2 David Jiménez, 4 Mario Rivas, 22 Lamini Fati, 21 Aguado; 14 Cestero, 37 Álvaro Ginés; 7 Daniel Yáñez, 8 Manuel Ángel Morán -c-, 10 César Palacios, 20 Fortuny .
Convocatoria: 5 Manuel Serrano, 6 Cristian Perea, 11 Bruno Iglesias, 13 Guillermo Súnico -ps-, 17 Fortea, 30 Mesonero, 33 Gabriel Castrelo, 49 Arnu.
DT: Julián López de Lerma.
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 12 Koke, 5 Undabarrena, 3 Ger Nóvoa, 19 Andoni López; 16 Frimpong, 26 Vlad Kysil; 18 Borja Vázquez, 17 Keita, 10 Borja Valle -c-; 9 Cortés.
Convocatoria: 4 Moltenis, 7 Calderón, 8 Slavy, 11 Petkov, 13 Ángel Jiménez -ps-, 15 Vasco, 20 Pau Ferrer, 22 Esquerdo, 23 Jorrín, 25 Pablo Barredo -ps-.
DT: Mehdi Nafti.
·Árbitro: Sergio Escriche Guzmán (Valencia); auxiliares: Juan Carlos Montoya Gómez y Rubén Ortega Gil; cuarto árbitro: Fermín Rodríguez Pérez.