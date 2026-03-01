Sigue en directo el partido Real Madrid Castilla-Ponferradina

Un partido con tres puntos y algo más

11:43 01/03/2026

11:43 01/03/2026

Tres puntos con un valor doble. Todos son importantes aunque cuando se trata de sumar y que uno de tus directos rivales no lo haga el premio tiene mayores connotaciones. Eso es lo que le espera este domingo a las 12.00 horas a la SD Ponferradina. En Valdebebas los de Mehdi Nafti tienen un nuevo examen para calibrar su buen estado de forma y resultados. Nada menos que un Real Madrid Castilla que también aspira a meterse en la zona de privilegio y que a día de hoy cuenta con dos puntos más que los blanquiazules.



El examen es de alta exigencia para los ponferradinos aunque también supone un aliciente añadido. La victoria en este momento de la Liga es consustancial a cumplimentar los objetivos. Y la Deportiva, después de un mal inicio de Liga y un trayecto irregular hasta la segunda vuelta, ha logrado encadenar siete encuentros en positivo con seis triunfos y un empate. Y algo que también es importante, no ha encajado goles.