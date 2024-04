Prohibidas las ayudas públicas para la instalación de calderas de gas a partir de 2025

Publicado por Amparo Estrada Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

1 de enero de 2025. Es la fecha a partir de la cual se acabarán las ayudas públicas para renovar las calderas de una vivienda si la que se va a instalar es una caldera de gas natural o de otros combustibles fósiles. Solo se podrán dar subvenciones si se cambia por una caldera de biomasa, de calor o que no utilice combustibles fósiles, según la directiva sobre eficiencia energética de los edificios que acaba de aprobar definitivamente la Unión Europea. No obstante, las actuaciones ya seleccionadas podrán continuar, pero no poner en marcha nuevos programas para esa fecha. Y como la casuística de tipos de calderas es amplia, la Comisión Europea elaborará una guía sobre modelos subvencionables, que debatirá con los Estados, y cuya publicación está prevista para septiembre u octubre.

La directiva marca obligaciones para los Estados para mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir el consumo de energía. En concreto, cada Estado debe lograr una reducción del consumo de energía de los edificios del 16% para 2030 respecto al que existía en 2020 y del 20%-22% en 2035. Al menos el 55% de ese ahorro debe conseguirse actuando en los edificios menos eficientes. La senda hacia la descarbonización obliga también a la renovación del 16% de los edificios no residenciales (hospitales, oficinas, comercios, escuelas) de cara a 2030 y el 26% en el próximo 2033.