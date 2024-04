Acciones, criptomonedas, seguros, oro, inmuebles... Así afecta la tensión geopolítica a tus activos

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Banco de España alerta de que las tensiones geopolíticas pueden provocar "descensos abruptos de los precios de los activos financieros con riesgo", además de perturbar negativamente el comercio de energía y de otras materias primas (algo que ya vivimos con la invasión de Ucrania). Ahora sigue la guerra Rusia-Ucrania, Israel-Gaza y con el bombardeo por parte de Irán a Israel la situación se recrudece aún más. El informe de Estabilidad Financiera del Banco de España publicado este lunes se terminó antes de que Irán lanzara el misil contra Israel, pero ya señalaba que en la medida en que estas tensiones se traduzcan en un mayor incertidumbre económica, su impacto sobre la actividad podría ser significativo. De hecho, el supervisor financiero señala que el mercado no está valorando suficientemente el riesgo y por eso no se refleja en los precios de los activos y las primas de riesgo se mantienen bajas. Pero si el crecimiento económico o la inflación no fueran los esperados o aumentara el riesgo geopolítico, subirían las primas de riesgo, los precios y valoración de los activos bajarían y las condiciones de financiación serían mucho más duras, explicó el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, Ángel Estrada.

No obstante, el supervisor señala que los riesgos geopolíticos se mantienen "contenidos", aunque constituyen una fuente de incertidumbre de "difícil cuantificación" y que siguen los riesgos a la baja en el crecimiento económico.

Sector inmobiliario

El Banco de España está sometiendo a una "vigilancia intensa" al sector inmobiliario debido a que los precios no están reaccionando a la caída de las ventas, sino que se están acelerando. "Hay que mirar con mucho detenimiento este sector", destacó el director general de Estabilidad Financiera. En todo caso, señaló que observan "una pequeña sobrevaloración de los precios de la vivienda pero está acotada".

El año pasado, más de 61.000 hogares solicitaron la aplicación del Código de Buenas Prácticas al no poder hacer frente al pago de sus hipotecas. Los bancos aprobaron en 2023 medidas para 7.900 hipotecas, el 12% de las solicitudes, por un volumen total hipotecario de 900 millones de euros. Eso representa el 0,2% del total de crédito hipotecario. De las 61.000 solicitudes, el 43% fue rechazado (por no cumplir las condiciones exigidas por el Código) y el 45% está en estudio. En 2022 se concedieron 1.350 medidas de alivio hipotecario por un importe conjunto de 135 millones de euros. El Código de Buenas Prácticas permite, entre otras medidas, solicitar un aplazamiento, aumentar el plazo de la hipoteca, pedir un periodo de carencia o la dación en pago.

En su momento se cifró en 200.000 el número de hogares que por su nivel de renta podrían acogerse al Código de Buenas Prácticas. Según el Banco de España, que no hayan acudido muchas familias a pedir alivio hipotecario son buenas noticias, reflejo de que la situación económica ha ido mejor de lo que se esperaba y que las condiciones en que se han concedido los prestamos han sido muy prudentes en comparación con lo que había cuando estalló la crisis financiera e inmobiliaria.

Por otra parte, el Banco de España no prevé que los tipos de interés aplicados a los créditos hipotecarios vuelvan a los niveles de 2021, antes del endurecimiento monetario, según señala en su Informe de Estabilidad Financiera. Afirma que los tipos de interés de referencia se situarán "significativamente por encima" del nivel previo al ciclo de subidas, por lo que el coste de los hogares para acceder a nuevo crédito o renovar importes vencidos se mantendrá en un nivel "relativamente alto".

Considera que ya se ha trasladado a las hipotecas prácticamente toda la subida de tipos de interés, y que esta se ha visto compensada, en buena medida, por el crecimiento de las rentas en los hogares, lo que ha permitido contener en el 11,2% el número de hogares con una carga financiera bruta elevada (cuando los gastos financieros son superiores al 40% de los ingresos).

Deuda pública en el 120% El elevado nivel de endeudamiento público sigue siendo la principal vulnerabilidad de la economía española. Aunque el déficit de las Administraciones Públicas se redujo en 2023 (al 3,6% del PIB), el componente estructural es elevado (3,7% del PIB).

En situaciones de turbulencia, un alto nivel de endeudamiento hace al país más vulnerable. El Banco de España advierte que, en ausencia del necesario plan de consolidación para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, las proyecciones apuntan a que la deuda pública alcanzaría niveles elevados en el futuro, aproximadamente el 120% del PIB en 2040. "Parece necesario elaborar un plan de consolidación fiscal" para favorecer que la deuda pública se reduzca, expuso Ángel Estrada.

Por el contrario, el endeudamiento de empresas y hogares ha continuado reduciéndose, estamos en niveles inferiores a los que había a comienzos de siglo y por debajo de la media europea. Esto está sustentado por la buena evolución del mercado de trabajo y que los salarios están comenzando a recuperar poder adquisitivo. Aunque hay colectivos concretos de empresas y familias más vulnerables. La subida de los tipos ha hecho que la carga financiera creciera.

Impuesto a la banca

El Banco de España considera que debería mejorarse el diseño del impuesto a la banca porque puede favorecer que los bancos se centren en las carteras donde los márgenes por intereses sean más bajos, en detrimento de los préstamos a pymes, a nuevas empresas o a familias con rentas más bajas. También defiende que el impuesto se utilice para reforzar el nivel de solvencia de las entidades financieras.

Un nivel de solvencia que no han mejorado a pesar del aumento de sus beneficios. El Banco de España subraya que en los bancos españoles, a pesar de incrementar sus resultados un 28% en 2023, impulsados por el aumento del margen de intereses, eso no se ha traducido en un "fortalecimiento significativo" de la solvencia del sector financiero, a diferencia de lo que ha ocurrido en países de nuestro entorno, por lo que la distancia que nos separaba de ellos se ha ampliado. El supervisor bancario recomienda que los bancos usen los beneficios para reforzar sus provisiones y solvencia y tengan, así, mayor capacidad para absorber el impacto de potenciales perturbaciones futuras, lo que resulta más importante en la actual situación de riesgos a la baja en el crecimiento económico.

El final del endurecimiento monetario (está previsto que el BCE inicie la senda de bajada de tipos de interés en junio) limitará el aumento de los ingresos por intereses de los bancos. De hecho, las nuevas operaciones de crédito ya están reduciendo los tipos. Y sigue existiendo recorrido al alza para los depósitos bancarios.

También se ha producido una caída del crédito nuevo por la caída de la demanda. En concreto, el saldo de crédito a hogares en 2023 se redujo debido a las caídas en hipotecas para vivienda. Pero la caída se ha parado y el Banco de España prevé que este año se produzca una reactivación del crédito.