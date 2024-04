El Banco de España alerta de caídas en el valor de los activo si crece la tensión geopolítica

Publicado por Amparo Estrada Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El Banco de España alerta de que las tensiones geopolíticas pueden provocar «descensos abruptos de los precios de los activos financieros con riesgo», además de perturbar negativamente el comercio de energía y de otras materias primas (algo que ya vivimos con la invasión de Ucrania). Ahora sigue la guerra Rusia-Ucrania, Israel-Gaza y con el bombardeo por parte de Irán a Israel la situación se recrudece aún más.

El informe de Estabilidad Financiera del Banco de España publicado este lunes se terminó antes de que Irán lanzara el misil contra Israel, pero ya señalaba que en la medida en que estas tensiones se traduzcan en un mayor incertidumbre económica, su impacto sobre la actividad podría ser significativo. De hecho, el supervisor financiero señala que el mercado no está valorando suficientemente el riesgo y por eso no se refleja en los precios de los activos y las primas de riesgo se mantienen bajas. Pero si el crecimiento económico o la inflación no fueran los esperados o aumentara el riesgo geopolítico, subirían las primas de riesgo, los precios y valoración de los activos bajarían y las condiciones de financiación serían mucho más duras, explicó el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, Ángel Estrada.

No obstante, el supervisor señala que los riesgos geopolíticos se mantienen «contenidos», aunque constituyen una fuente de incertidumbre de «difícil cuantificación» y que siguen los riesgos a la baja en el crecimiento económico.

El Banco de España está sometiendo a una «vigilancia intensa» al sector inmobiliario debido a que los precios no están reaccionando a la caída de las ventas, sino que se están acelerando. «Hay que mirar con mucho detenimiento este sector», destacan.