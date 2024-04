Los contribuyentes pagan hasta 1.707 € más de IRPF por no deflactar la tarifa

Publicado por Amparo Estrada Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La inflación no solo encarece la cesta de la compra. También hace que se paguen más impuestos si la tarifa del tributo no se ajusta a ella, lo que se conoce como deflactar la tarifa. Para Hacienda, no deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta representa tener una recaudación extra; pero para el contribuyente supone pagar más de lo que debería.

En concreto, según los cálculos del Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, el sobrecoste fiscal que supone no deflactar la tarifa estatal asciende a 232,56 euros para rentas de trabajo de 30.000 euros. La simulación calcula una deflactación del 16,1% -teniendo en cuenta el IPC acumulado de 2021, 2022 y 2023- en un contribuyente sin hijos y solo la parte que corresponde al Estado. Los contribuyentes con rentas del trabajo de 45.000 euros pagarán en esta declaración de la Renta 403,98 euros más de lo que hubieran pagado si se hubiera deflactado la tarifa del IRPF para absorber el impacto de la inflación de los últimos tres años.

Como la tarifa del IRPF es progresiva, el ahorro fiscal por la deflactación crece con el nivel de renta. Para rendimientos del trabajo de 70.000 euros, el sobrecoste fiscal alcanza los 611,74 euros y para rentas superiores a 350.000 se llega a 1.797 euros pagados de más por no deflactar la tarifa. No obstante, aunque el ahorro es mayor en las rentas más altas, en las rentas bajas esa cantidad pagada de más tiene un impacto mucho más significativo, apuntaron los economistas.

La tarifa del IRPF se divide en dos: una parte estatal y otra de la comunidad autónoma donde resida el declarante. El Estado no ha deflactado la tarifa en los últimos años, pero sí lo han hecho varias autonomías Aragón, Canarias, Extremadura, Madrid y Navarra, Baleares, Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra. Si en lugar de una deflactación del 16,1% se hiciera una del 3,2%, el ahorro para una renta media del trabajo de 30.000 euros sería de 46,22 euros.