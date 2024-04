Los sindicatos denuncian parálisis en las reformas y exigen al Gobierno reformas

Publicado por lucía palacios León Verificado por Creado: Actualizado:

Los sindicatos saldrán a la calle este primero de mayo en más de setenta ciudades españolas con dos grandes reivindicaciones: exigir al Gobierno que se cumpla con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana comprometida para el año que viene y demandarle que no caiga en la parálisis política y mantenga la agenda reformista de la anterior legislatura que, a su juicio, tan buenos resultados está dando.

Es más, tanto UGT como CC OO advirtieron de que la actual parálisis política supone un «riesgo muy relevante en el corto plazo» para España y lanzaron al Gobierno un claro mensaje de que «no puede dormirse en los laureles» y tiene que seguir haciendo reformas en el ámbito económico y laboral, ya que gracias a esto España es la economía que más crece en Europa y «no está todo hecho». «La agenda socioeconómica está desapareciendo del mapa. Si Carlos Cuerpo (el ministro de Economía) se pasea ahora por la Avenida de América (en Madrid), yo estoy convencido que no le conoce ni el 20% de las personas. Si España estuviera en recesión, a Carlos Cuerpo le conocía por la calle hasta el tato. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se ha replegado la agenda socioeconómica y laboral en España? Pues esta es la pregunta que yo creo que tiene que abordar el Gobierno», denunció el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Tanto Sordo como su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, resaltaron que no se trata de que se hagan más de 200 leyes como sucedió en la legislatura pasada, pero sí que cumplan con las medidas comprometidas en su acuerdo de legislatura y sigan aprobando medidas para proteger a los trabajadores e impulsar la economía incluso aunque en ocasiones algunas de estas normas no sean aprobadas en el Parlamento, por la difícil aritmética actual. «Atrévanse a pactar cosas y a hacer que parlamentariamente todo el mundo se retracte. Estamos en disposición de dar un giro de guión», insistió Sordo. Dos de esas medidas que los sindicatos exigen que el Gobierno apruebe con carácter inmediato son la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que insisten en que hay posibilidad de llegar a un acuerdo tripartito, aunque debe hacerse antes de verano, y la reforma del subsidio por desempleo, que está bloqueada por las elecciones y necesita ver la luz antes de junio para que Europa no castigue a España con menos fondos europeos.

Asimismo, cargaron duramente contra el método de negociación que tiene la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en la mesa de pensiones y le pidieron que «deje de lanzar globos sonda porque no va a dar buenos resultados».