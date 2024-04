La Eurocámara aprueba la reforma de las reglas fiscales que obligarán a España

Publicado por Olatz Hernández Bruselas Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno de la Eurocámara aprobó este martes la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea (UE). El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde por una amplia mayoría a la nueva normativa, que obligará a los países con más deuda, como España, a un ajuste obligatorio del 1% anual del Producto Interior Bruto (PIB) y una reducción de déficit del 0,5%. Para su aprobación final solo queda que los Veintisiete ratifiquen la reforma el próximo lunes, en una votación que se espera que sea un mero trámite. Después, los países más endeudados deberán presentar su plan de ajuste —pactado con la Comisión Europea— antes del 20 de septiembre.

En el debate previo a la votación, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, destacó que la reforma «corrige las reglas existentes, que eran demasiado estrictas», lo que provocó que «muchas veces no se aplicaran». «Lo que hemos conseguido no es perfecto, pero es un buen compromiso», subrayó. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, también señaló que las nuevas reglas fiscales «se enfocan más en la reducción de deuda y déficit de forma gradual y realista», lo que permitirá —según Gentiloni— «afrontar los desafíos con confianza» La reforma ha contado con el apoyo de los populares europeos (PPE), de los socialdemócratas (S&D) y de los liberales (Renew). Los Verdes, la Izquierda e Identidad y Democracia (ID), en cambio, han aprovechado su turno para criticar el pacto. Desde ID lo han calificado de «pacto suicida» y el grupo de la Izquierda aseguró que la reforma «condena a Europa a volver a una austeridad perpetua». El texto pactado entre los Veintisiete y las instituciones comunitarias incluye importantes concesiones a Alemania y supone un endurecimiento respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea. Finalmente, los países más endeudados deberán pactar con Bruselas sus sendas de ajuste de cuatro años —ampliable a siete—, con un ajuste fiscal anual del 0,5% del PIB, que en el caso de España serán unos 6.600 millones de euros. Los datos publicados este lunes por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) muestran que la deuda pública española se mantuvo muy por encima del umbral del 60% marcado por la Comisión Europea al cierre de 2023 (en el 107,7% de su PIB). El déficit también sigue por encima del 3% y marcó 3,6% a final de año. El Ejecutivo comunitario no monitorizará los avances de deuda y déficit anualmente, sino que hará un balance cuando concluya el plan y tendrá como referencia para su análisis el gasto neto primario de los Estados miembros.