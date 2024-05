BBVA vigilará el mercado para definir su estrategia tras el ‘no’ del Sabadell

Publicado por J. M. C./C. A. Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La jornada de resaca tras el portazo del Banco Sabadell a la oferta de fusión de BBVA ha obligado a las dos entidades a plantearse qué camino toman a partir de ahora, tras una semana de vaivenes y reuniones en las que el grupo presidido por Carlos Torres no ha conseguido su objetivo de integración con el de Josep Oliu. El ‘¿Y ahora qué?’ es la pregunta que se hacen los implicados, pero también el resto del sector y el mercado para determinar el camino que seguirán. Por lo pronto, BBVA no ha vuelto a realizar ninguna comunicación oficial y esperará a analizar cómo reacciona la Bolsa para después marcar el camino a seguir.

El mercado ya ha dado su primer veredicto a la decisión de Sabadell de rechazar la oferta de fusión.

Tras subir cerca de un 10% desde que se conocieron las intenciones del banco comandado por Carlos Torres, la entidad catalana caía este martes un 0,4%, hasta los 1,88 euros, aunque en el inicio de la jornada llegaba a ceder más de un 3%. Por su parte, los títulos de BBVA, que habían caído algo más de un 8% desde el pasado 30 de abril cuando se destapó la operación, rebotaron un 3,6% superando la barrera de los 10,20 euros por acción, desde los 9,84 euros en los que cerraron el lunes.

Ninguna puerta se ha cerrado por completo, indican fuentes del mercado bancario, al mismo tiempo que ninguna sigue abierta como antes. Las mismas fuentes apuntan a que BBVA ha dejado claro con este intento de fusión que quiere crecer. El propio banco lo apuntaba en el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace una semana: «La creación de una entidad más fuerte y rentable contribuiría de forma incremental al desarrollo económico y social de las sociedades en las que está presente a través de una mayor capacidad de concesión de crédito (...) mayor contribución vía impuestos y una remuneración atractiva» para el accionista.

BBVA expresaba así la necesidad de acometer esta operación, aunque el giro que daban los acontecimientos el lunes por la tarde tras el consejo del Sabadell no impide ver el nuevo contexto en el que se mueve el banco, en particular, y el sector en España, en general. Por eso, ningún agente del mercado descarta novedades, aunque en el caso de BBVA llegarán testando con pies de plomo el comportamiento de la Bolsa para valorar hasta dónde pueden llegar.

Mientras tanto, Sabadell, que insiste en su mensaje de que la oferta «infravalora» el poder del negocio de la entidad catalana, no se deja ninguna puerta cerrada a nuevos movimientos en el futuro. Se ha completado un capítulo, aunque la serie puede seguir adelante. «Sigue existiendo la posibilidad de que BBVA opte por lanzar una oferta no amistosa», añade Juan José Fernández-Figares, analista de Link Securities. Buena parte de los analistas consideran que BBVA podría mejorar su oferta incluyendo el pago de una parte de la operación en efectivo, según sostienen varios analistas, algo que no afectaría a sus ratios financieros.