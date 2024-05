¿Por qué las empresas del Ibex están sufriendo tantos ataques cibernéticos?

Publicado por Edurne Martínez Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Iberdrola, Telefónica, Santander... En pocos días han sido muchas las grandes compañías del Ibex-35 que han sido ciberatacadas dejando al descubierto los datos personales de cientos de miles de clientes. Los operadores estratégicos españoles están «más amenazados que nunca» por la digitalización mundial y las tensiones geopolíticas, aseguran los expertos en ciberseguridad consultados por este periódico.

En Iberdrola el ciberataque afecta a más de 850.000 clientes, en Telefónica los datos de 120.000 personas también se han visto vulnerados y, en Banco Santander se sufrió un acceso no autorizado a una de sus bases de datos con información de sus clientes de España, Chile y Uruguay, además de la de todos los empleados del grupo, unas 200.000 personas. Ataques tan seguidos a empresas tan grandes y estratégicas españolas no se viven tan a menudo, pero al menos no comprometen información sensible de cuentas bancarias de los afectados. Las empresas son un «objetivo clave» para los ciberdelincuentes porque les permiten obtener «información valiosa» de la propia compañía pero, sobre todo, de sus miles de clientes. Una información que usan para vender en la ‘dark web’. Por ejemplo, los miles de datos obtenidos del ataque al Banco Santander han aparecido en BreachForums (foro de la ‘dark web’ popular entre los ‘hackers’ para publicar bases de datos filtradas) a un precio de 30 bitcoins, unos 2 millones de euros al cambio actual. En ella se ofrecían datos de 30 millones de clientes. El responsable de Seguridad de Kapersky, Marc Rivero, explica que las empresas deben contar con buenos sistemas de ciberseguridad, pero también educar a los empleados en el uso seguro de internet ya que «un gesto tan simple como hacer clic en un enlace fraudulento a través de un dispositivo conectado a la red corporativa puede comprometer la información de toda la empresa».