El frenazo en la venta de coches eléctricos obliga a los fabricantes a revisar sus planes

El estancamiento en las ventas de coches eléctricos ha encendido las alarmas en Europa. Sobre todo porque el Viejo Continente mantiene el ambicioso objetivo de vetar en 2035 la venta de los coches que no sean cero emisiones, con lo que solo se podrán matricular eléctricos puros, de hidrógeno o aquellos movidos por combustibles sintéticos (en su creación captan tanto CO2 como el que emiten después). Ante el frenazo, los fabricantes revisan sus planes y potencian los modelos híbridos no enchufables, que son los más exitosos en esta etapa. Pero a la vez tienen que mantener la carrera por ser competitivos en el vehículo eléctrico ante sus rivales chinos, que han invadido el mercado y tienen planes para fabricar en Europa a precios imbatibles. La industria pide al nuevo Gobierno europeo más apoyo en esta encrucijada.

Los datos de matriculaciones en lo que va de 2024 no dejan lugar a dudas de que se ha producido un alto en el camino. Por primera vez la cuota de eléctricos e híbridos enchufables no crece e incluso cae respecto al año anterior. En el conjunto de la UE su peso entre enero y abril era del 12% y el 7,2%, respectivamente, ligeramente por debajo del mismo periodo de 2023. Mientras, los híbridos no enchufables han disparado su presencia del 22,7% al 29%.

En España, que va con retraso en la electrificación respecto a la media, las cifras son aún más preocupantes. Hasta mayo, la cuota de los eléctricos era solo del 4,5% y la de los enchufables del 5,9%, por debajo de la de 2023. El motivo es que sus ventas crecen pero lo hacen de forma tímida frente a unos híbridos disparados, que ya concentran el 36% de las matriculaciones y subiendo.

¿La razón? La patronal de los concesionarios, Faconauto, apunta en primer lugar al alto precio de los electrificados, que los mantiene fuera del alcance de los usuarios. «Es muy posible que los que podían permitirse comprar uno ya lo han hecho y por eso se ha producido el frenazo», dicen en la asociación, que piden incentivos mucho más potentes para facilitar el cambio. Ponen como ejemplo a Navarra, que permite deducirse en el IRPF un 30% del precio, el doble que en el régimen común.