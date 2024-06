BBVA Research revisa al alza el PIB de España en 2024 hasta el 2,5% y apunta a una desaceleración en 2025

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

BBVA Research ha revisado al alza la previsión de crecimiento del PIB de España en 2024, hasta el 2,5% por la mejora del empleo y las exportaciones de servicios, y espera que el avance de la actividad en 2025 sea mejor que lo anticipado hace un trimestre, hasta el 2,1%, aunque se mantiene la perspectiva de desaceleración. La previsión de crecimiento del PIB de España para 2024 se corrige al alza 0,4 puntos, hasta el 2,5%, pero la revisión es generalizada entre las comunidades autónomas.

A este mayor avance contribuyen el buen comportamiento del empleo, y una mejor evolución de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos.

Este último factor explica el distinto comportamiento regional y justifica que las CC.AA más turísticas o exportadoras de servicios de alto valor añadido lideren el crecimiento en 2024, en línea con lo sucedido en el año anterior, según se expone en este Observatorio Regional correspondiente al segundo trimestre de 2024.

La previsión se incrementa en 0,5 puntos porcentuales en Balears y 0,3 en Canarias; a estas comunidades se suma la de Madrid con una revisión de 0,4 puntos. Por su parte, en las comunidades del sur, la producción agraria sigue afectada por los últimos efectos de la sequía, lo que lleva a crecimientos por debajo del conjunto nacional en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, mientras que la Región de Murcia podría crecer en línea con la media.

Hacia delante, se espera que el avance de la actividad en 2025 sea mayor que lo anticipado hace un trimestre, en línea con un repunte de la inversión y de las exportaciones de bienes, que se verá soportado por la recuperación cíclica de la eurozona, y por la normalización de la situación climatológica que ha condicionado la producción agraria en las regiones de sur. Como consecuencia, la previsión de aumento del PIB de España se sitúa en el 2,1%, frente al 2,0% estimado anteriormente. En cualquier caso, en 2025 se mantiene la perspectiva de desaceleración por el agotamiento del impulso de las exportaciones de servicios.

Las regiones más vinculadas al turismo, como las islas Baleares (-0,3 puntos) y Canarias (-0,1 puntos) experimentan revisiones a la baja por la pérdida de impulso de las exportaciones de servicios turísticos, una vez que este ha vuelto ya a niveles de plena ocupación en temporada alta. En estas comunidades se observarán avances inferiores al conjunto del país.

Por el contrario, el fuerte aumento de la inversión previsto para el próximo año por la bajada de los tipos y la recuperación de las ventas al exterior desplazan progresivamente el crecimiento hacia las comunidades del norte. Con revisiones mayores o en línea con la media, la mayoría de las comunidades industriales podría crecer por encima del conjunto nacional, destacando Navarra y el País Vasco. La mejora exportadora debería beneficiar también a Cataluña y Madrid, donde puede compensar en parte el freno del turismo y permitir un crecimiento en línea con el promedio.

Cambios en 2024

BBVA Research revisa al alza las estimaciones de crecimiento en 2024 en casi todas las comunidades autónomas. Un escenario más positivo de las exportaciones de servicios justifica que las islas Baleares y Canarias lideren el crecimiento este año. A estas se añade Madrid. Sin embargo, el pobre desempeño de las exportaciones de bienes hace de contrapeso a los efectos positivos del buen comportamiento turístico en Cataluña (revisión de +0,5 pp) y la Comunitat Valenciana (revisión de 0,3 pp). La debilidad de las ventas al exterior penaliza también a Cantabria y el País Vasco, mientras que su recuperación apoya el crecimiento en Navarra, Aragón, Castilla y León y La Rioja. Los efectos de la sequía se seguirán notando en el sur, que crecerá por debajo del conjunto nacional (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha).

Previsiones de crecimiento anual del PIB

En concreto, hay siete regiones que crecerán por encima del país: Islas Baleares (+0,5 puntos porcentuales, hasta el 3%); Canarias (+0,3 puntos, hasta el 2,9%); Comunidad de Madrid (+0,4 puntos, hasta el 2,9%); Comunidad Foral de Navarra (+0,8 puntos, hasta el 2,8%); Aragón (+0,6pp, hasta el 2,8%), Castilla y León (+0,6pp, hasta el 2,6%) y Cataluña (+0,5 pp hasta el 2,6%). La Comunitat Valenciana (+0,4 puntos), Región de Murcia (+0,4 puntos), La Rioja (+0,5 puntos) y Galicia (+0,4 puntos) crecerán al mismo ritmo que España (2,5%).

Hay seis comunidades autónomas que no crecerán por encima de la media del país: Castilla-La Mancha (+0,4 puntos, hasta el 2,1%), , Cantabria (+0,3 puntos, hasta el 2,3%), Asturias (+0,4 puntos, hasta el 2,3%), Extremadura (+0,2 puntos, hasta el 1,9%), y Andalucía (+0,5 puntos, hasta el 2,2%). En el caso de País Vasco, además todavía no se perciben síntomas de aceleración, lo que lleva a no realizar cambios en la previsión para este año (2,3%).

Por otro lado, se espera un crecimiento menor de la actividad en 2025, por el agotamiento del impulso de las exportaciones de servicios. Las comunidades más turísticas, como Islas Baleares (-0,3 puntos hasta 1,4%) y Canarias (-0,1 puntos hasta 1,5%) se ven revisadas a la baja y crecerán por debajo de la media. El fuerte aumento previsto de la inversión por la bajada de los tipos y la recuperación de las ventas al exterior, soportada en el sostenimiento del crecimiento global y la mejora cíclica de la actividad en la UE desplazan el crecimiento hacia las comunidades del norte, que en su mayoría crecerán por encima de España. Por otro lado, la reversión de los efectos de la sequía beneficia al sur.

De esta forma, las regiones del centro-sur pasarán a crecer por encima del conjunto nacional: Andalucía crecerá un 2,5% (+0,1 puntos), Castilla-La Mancha, un 2,7% (+0,2 puntos), Extremadura, un 2,4% (igual) y Región de Murcia, un 2,7% (+0,1 puntos). A estas se añaden la mayoría de las regiones industriales de la mitad norte: Comunidad Foral de Navarra, un 2,9% (+0,2 puntos); País Vasco, un 2,5% (+0,2 puntos); Aragón, un 2,4% (+0,2 puntos); Galicia, un 2,83% (+0,1 puntos); La Rioja, un 2,4% (+0,2 puntos); Cantabria, un 2,2% (+0,2 puntos). Las comunidades que crecerán en línea con España son Cataluña (2,1%, +0,1pp) y Madrid (2,1%, +0,2 pp) y algo por debajo Comunitat Valenciana (2,0%, sin revisión), Castilla y León (2,0%, +0,2pp) y Asturias (2,0%, +0,3pp).

Persiste la expectativa de desaceleración

Las regiones más turísticas estarían liderando el avance del empleo en lo que va del segundo trimestre de 2024, a las que se añaden algunas regiones industriales como Aragón y Castilla y León. Por otro lado, Navarra y las comunidades más dependientes del sector agrario registran incrementos menores.

Por otro lado, en 2025 continúa la expectativa de desaceleración hacia delante, aunque la remisión de la sequía dará un empuje diferencial a las comunidades agrarias del sur. Las dificultades asociadas a la sequía se van reduciendo paulatinamente, en particular en Cataluña y Andalucía, dos comunidades cuya actividad podría haberse visto muy afectada, incluso en sectores distintos del agrario. Aunque todavía persisten las dificultades en las comunidades del sureste Mediterráneo y en Balears, las actividades distintas del sector agrario están en su mayoría cubiertas por la capacidad de las desaladoras o por el acceso a trasvases. Y hacia 2025, se espera que, progresivamente, la remisión de la sequía permita un aumento de la producción agraria, incluso en Murcia y la Comunitat Valenciana.

En cuanto al empleo, BBVA Research espera que su crecimiento anual en España sea del 2,5% en 2024 y del 2,1% en 2025. Para 2024, el crecimiento del empleo en términos EPA es: Andalucía (2,4%), Aragón (1,3%), Asturias (1,9%), Islas Baleares (3,6%), Canarias (3,9%), Cantabria (3%), Castilla y León (1,2%), Castilla-La Mancha (1,2%), Cataluña (3%), Extremadura (0,8%), Galicia (1,7%), Comunidad de Madrid (3,1%), Región de Murcia (2,4%), Comunidad Foral de Navarra (2,6%), País Vasco (1,2%), La Rioja (0,4%) y Comunitat Valenciana (2,6%).