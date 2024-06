Cinco consejos básicos para tener en cuenta ante la temporada de las rebajas

Publicado por Amparo Estrada Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Comienza la temporada de rebajas de verano y, como todos los años, antes de lanzarse a comprar hay que recordar cinco consejos básicos que reitera la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En primer lugar, es recomendable hacer listas de lo que se necesita para evitar compras compulsivas. En segundo lugar, cuando se vaya a adquirir un producto, hay que comprobar que junto al precio rebajado aparece el precio antiguo; dicho producto debe haber formado parte de la oferta habitual de la tienda durante al menos un mes (y si tuvo varios precios, el menor será el de referencia). Además, es conveniente preguntar si hay condiciones especiales; las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución, salvo que haya un defecto o una tara, y aun admitiéndola, el reembolso podría no ser en efectivo, sino en una tarjeta o vale canjeable. Por el contrario, en las compras online existe un periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual no hace falta justificar el motivo de la devolución.

En cuarto lugar, es preferible priorizar comercios adheridos al sistema arbitral de consumo porque los problemas se resuelven de una manera más rápida y gratuita.

Y, por último, hay que conservar siempre el tique o factura simplificada de la compra: es vital para poder reclamar posteriormente. Por cierto, todos los establecimientos deben contar con hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes.

La OCU prevé un «importante» aumento del consumo durante el periodo de rebajas, ya que muchas familias aprovecharán los descuentos de verano para afrontar la compra pendiente de vestido y calzado. «Aunque el precio del vestido y el calzado apenas ha subido un 0,8% en los últimos 12 meses, el IPC se ha incrementado bastante más. En concreto, un 3,6% desde mayo del año pasado, lastrando de forma preocupante la solvencia de los hogares», señala la OCU.