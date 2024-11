Bruselas da su visto bueno a la opa de BBVA sobre el Sabadell

Publicado por j. m. camarero León Verificado por Creado: Actualizado:

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell ha superado un nuevo trámite tras el aval concedido por la Comisión Europea para autorizar la operación. Bruselas entiende que no existen subvenciones de terceros países (ajenos a la UE) sobre ese negocio bancario y, por tanto, no se beneficiará de ayuda extracomunitaria para llevar a cabo la operación. Este paso era uno de los requisitos que el Ejecutivo comunitario se encargaba de valorar para autorizar un procedimiento que era prácticamente dado por válido en la mayor parte de los inversores y el mercado. Precisamente este martes las acciones de BBVA se desplomaron un 3,3% tras el anuncio de aranceles de Trump a México, uno de los principales mercados del banco. BBVA notificó la transacción Bruselas el 21 de octubre y el plazo se extendía hasta este mismo 26 de noviembre. La Comisión estaba obligada a determinar si era necesario iniciar una «investigación en profundidad» o la fusión podía seguir adelante sin un examen de mayor dimensión. Finalmente, Bruselas se ha decantado por esta segunda opción. Los servicios de Competencia de Bruselas han decidido no investigar la operación bajo este nuevo marco de inversiones extranjeras. No se ha tratado de una autorización de concentración habitual, ya que bajo ese prisma está siendo estudiada a nivel nacional.Esta autorización llega tres meses después del aval del Banco Central Europeo (BCE). En realidad, el de Fráncfort era el permiso más importante para poder llevar adelante la fusión y la que el mercado daba por descontada. El banco central tenía como prioridad fijarse en la solvencia bancaria en un contexto en el que es partidario de concentraciones, aunque prefiere las transfronterizas. El Banco de España había enviado al BCE un informe favorable y también los reguladores británicos aprobaron el futuro control indirecto por el BBVA de TSB, filial del Sabadell. Con los dos respaldos comunitarios sobre la mesa de la entidad presidida por Carlos Torres (BCE y Comisión Europea), la operación sigue a expensas de la ‘fase 2’ en la que se ha centrado la CNMC, organismo que decidió hace dos semanas realizar un análisis mucho más profundo de la fusión y del impacto que tendría la operación en el mercado bancario español.

