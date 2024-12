La Ceoe pide a la Junta una "nueva bajada de impuestos" y una ley para "apoyar al pequeño comercio"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha pedido a la Junta, de cara a 2025, que "tenga en cuenta una nueva bajada de impuestos", que "trabaje en la simplificación administrativa" y que saque adelante una ley para "apoyar al pequeño comercio" en la Comunidad.

Estas son algunas de las peticiones que ha hecho Aparicio en una entrevista concedida a Europa Press, en la que, en primer lugar, ha instado al Ejecutivo autonómico a "contar con los sectores" a la hora de poner en marcha cualquier ley que "pueda afectar" a uno de ellos, como en el caso de los empresarios en material fiscal o financiación.

"Le pediría a la Junta que fueran receptivos a los planteamientos que desde el mundo empresarial hacemos cuando se están tramitando una serie de leyes", ha demandado, para incidir, en este sentido, en la necesidad de una nueva bajada de impuestos.

Y es que, si bien ha reconocido el "gran esfuerzo" que ya ha hecho el Gobierno autonómico por bajar algunos impuestos, ha incidido en la necesidad de reducir el Impuesto sobre el Patrimonio, que "merma la capacidad de inversión a muchos empresarios" y "penaliza mucho al consumidor".

Asimismo, ha llamado a la Junta a seguir trabajando en la simplificación administrativa, un ámbito para el que la CEOE ya ha firmado un acuerdo con el Ejecutivo autonómico con el que pretende que las distintas normativas sean "muy claras".

"Lo que no podemos es seguir generando normativa, normativa y normativa, que lo único que va a hacer es volvernos locos y que no sabemos si estamos cumpliendo o no. Lo que sí nos está es perjudicando porque eso nos hace tener una serie de gastos enormes a todas las empresas, pero fundamentalmente las pequeñas y las medianas, que no tienen capacidad para poder digerir toda esa avalancha de gastos que vienen de Europa, del Gobierno de España, del autonómico y de las administraciones locales", ha señalado, para pedir seguir los "buenos ejemplos de algunos países europeos" y "recortar la producción de normativa lo máximo posible".

Por otro lado, Aparicio ha apuntado a la necesidad de que en la Comunidad se ponga en marcha una ley para "apoyar al pequeño comercio", que es un sector "fundamental y vital" que, sin embargo, "no tiene capacidad" para abordar temas de igualdad, innovación o prevención, así como otros costes.

En este sentido, ha advertido de que este sector vive un "verdadero problema" a nivel nacional con 50.000 pequeños comercios desaparecidos en el último año, un "drama" que también se vive en Castilla y León, un territorio que, precisamente, necesita de este sector que "vertebra las ciudades", es "cercano al ciudadano" y "muy sostenible".

"Al sector comercio no se le puede dejar morir", ha clamado el presidente de la CEOE Castilla y León, quien ha urgido así a poner en marcha una ley autonómica o nacional en pro de este sector que también hace las ciudades más seguras al garantizar la presencia de gente en los barrios e impedir así que queden "desiertas" e "impere la ley del más fuerte", como ha ocurrido en ciudades de Estados Unidos o América Latina.

Para Aparicio, apostar por una ley que respalde a este sector, que "no puede competir con Amazon o Aliexpress", mejoraría, asimismo, la "imagen de España y de las ciudades", a la vez que crearía puestos de trabajo "muy estables", que beneficiarían a las mujeres.

Por otra parte, ha reclamado actuar para frenar el absentismo laboral, uno de los "principales problemas" en España y que en la Comunidad llega a un siete por ciento. Igualmente, ha alertado sobre la falta de personas para trabajar en determinados sectores.

"Nosotros recurrimos a contingentes de personas extranjeras para cubrir esas plazas. La mayoría vienen con contrato de trabajo, pero tienen que conseguir la residencia", ha explicado Aparicio sobre este proceso que requiere de "mucho tiempo" y tiene un "coste elevado", una alternativa a la que recurren las empresas cuando "no hay posibilidad de encontrar trabajadores en España". Ante esta situación, ha pedido "agilizar" los trámites de residencia y de convalidación de titulaciones de las personas extranjeras.

"BUENAS" PERSPECTIVAS

Además de realizar estas peticiones, el presidente de CEOE Castilla y León ha hecho hincapié en que se avecina un año con "buenas perspectivas" para las empresas en Castilla y León, ya que la Comunidad "tiene una balanza de pagos positiva" y ha aumentado sus exportaciones hasta los 12.772 millones.

"Quiere decir que aumentaron un 8,3 por ciento y la Comunidad arrojó un superávit de 2.233 millones frente a los 1.228 del periodo del año entero de 2023. En ese sentido, creo que eso es uno de los datos más importantes que tenemos porque es la segunda autonomía de España a la hora de exportaciones", ha apostillado.

Aparicio ha asegurado que Castilla y León "va muy bien", lo que ha achacado, principalmente, a su industria, si bien ha avisado de que a la Comunidad le falta "creerse" lo que puede hacer. En este sentido, ha recordado que la Comunidad tiene "ocho o diez empresas que son líderes a nivel mundial en los suyo" y que están "tecnológicamente muy avanzadas".

Igualmente, ha reivindicado que la Comunidad está "situada estratégicamente en España" y es "muy receptiva a toda la inversión del exterior". En este aspecto, ha puesto en valor sus polígonos industriales, los "más avanzados y modernos" por sus instalaciones y coberturas: "Algunos se denominan polígonos de Champions League".

"Castilla y León está preparándose para recibir. Hay un interés en Castilla y León por parte de la inversión extranjera, incluso de la inversión española, por cómo está funcionando la Comunidad a nivel general", ha ensalzado, para destacar que, además, la economía de la Comunidad va a tener un incremento "en torno a un 3,6 por ciento", por "encima de la media española".

No obstante, Aparicio ha advertido de que en 2025 se tendrá que "tener en cuenta" factores como el nuevo Gobierno en Estados Unidos, con Donald Trump como presidente, quien ya ha dicho que va a "cargar los aranceles de una manera importante".

Ante ello, se tendrá que buscar "otros mercados", entre los que ha apuntado a Oriente Próximo, el sudeste asiático, África o América Latina, territorio al que hay que mirar con "mucha seriedad" porque es donde España es la primera inversora. "No podemos perder ese puesto y tenemos que seguir apostando", ha afirmado.

Asimismo, ha llamado también a apoyar que empresas latinoamericanas vengan a España y Castilla y León, "un punto estratégico en el que es más fácil instalarse" por sus polígonos y su "legislación no muy agresiva" que "deja trabajar a los empresarios".

"Y Castilla y León tiene una financiación muy acorde, teniendo una sociedad de ganancias recíprocas como es Iberaval, que realmente es importante para acompañar a los empresarios en sus inversiones, en sus necesidades, en la liquidez que pueden necesitar. Por estas cosas y más, es una Comunidad con una economía dinámica, que está en crecimiento (...). Somos optimistas y estamos seguros que vamos a batir todas esas cifras que teníamos del año pasado", ha concluido Aparicio.