Díaz acusa a Cuerpo de vetar la reducción de jornada en el Consejo de Ministros

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este miércoles al Ministerio de Economía de vetar el debate sobre la reducción de la jornada laboral en el Consejo de Ministros. «Ayer el Ministerio de Economía respondió (al Ministerio de Trabajo) por escrito vetando este debate» ha subrayado Díaz en una entrevista en Telecinco tras días acusando al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de oponerse a la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales pactada con los sindicatos. «Me parece muy grave», ha insistido la vicepresidenta, que se intente bloquear una medida que forma parte del acuerdo de investidura y que ha sido acordada tras once meses de debate en la mesa de diálogo social.«No son opiniones», ha subrayado, «ayer se nos ha respondido por escrito» confirmado que se «impide que este acuerdo de diálogo social llegue a ser discutido en el Consejo de Ministros» al no incluirlo en la agenda de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Para Díaz, la reducción de la jornada laboral «es la medida más importante del país» y por ello se ha mostrado confiada en que saldrá adelante, para lo que, ha apuntado, hablará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Díaz ha descartado que el retraso en la tramitación de la reducción de la reducción de la jornada laboral se explique por la falta de apoyos parlamentarios como defiende la parte socialista del Ejecutivo, ya que «hoy el Gobierno de España no tiene garantizada ninguna votación» y solo se ha bloqueado esta medida. En ese sentido, ha señalado que la pasada semana habló con el líder de Junts, Carles Puigdemont, y que está «trabajando» con la formación independentista para lograr su apoyo.Cuerpo insistió este lunes en que la reducción de jornada es una «prioridad» del Gobierno y en que trabaja «para hacerlo efectivo lo antes posible», al tiempo que restó importancia a los desacuerdos dentro del Ejecutivo porque lo importante «es lo que sale en el BOE».

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido este miércoles la necesidad de debatir en profundidad la reducción de la jornada laboral porque «no es un asunto de trámite» y debe contar «con todas las garantías». Cuerpo ha querido «desmentir por completo» la acusación de que había bloqueado el debate sobre la reducción de jornada formulada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Desde Economía lo que estamos haciendo es dar prioridad absoluta a este proyecto», ha subrayado, para apuntar que el Ministerio de Trabajo envió este martes la petición de discutir la reducción de jornada.