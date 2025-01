El SMI disminuyó la desigualdad salarial en España

Publicado por LUCÍA PALACIOS Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

En pleno debate sobre la subida del salario mínimo para este 2025, con discrepancias entre lo que quiere el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) irrumpe en escena y ofrece una de cal y una de arena. Así, sostiene que España se ha situado entre los países ricos que menor desigualdad salarial tiene gracias al fuerte impulso que ha tomado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los últimos años, con una subida de más de un 50% desde 2018. Pero, no obstante, insta al Gobierno a pactar un nuevo incremento de la renta más baja en el marco del diálogo social, y no tirando de real decreto. De igual forma, pide reducir la jornada laboral a 37,5 horas con el aval de los empresarios, y no con su rechazo frontal.

La desigualdad salarial en España, entendida como la comparación entre los sueldos de los asalariados altos y bajos, disminuyó aproximadamente un 0,6% en promedio anual desde comienzos de siglo, con lo que acumula un descenso medio del 14,4% en estos 24 años, según el informe publicado ayer. Además de las subidas del salario mínimo, también ha contribuido a reducir la desigualdad salarial el hecho de que en España se ha registrado un crecimiento real de todos los salarios, entre el 0,2% y el 0,6%, en todas las bandas excepto en los percentiles más altos, donde se observa una caída real del salario promedio de entre el 0,2% y el 1,2%.

Además, los salarios han crecido más rápidamente que la inflación en los últimos tiempos. Los salarios reales promedios en 2023 aumentaron un 1,4% -y se estima que en 2024 habrían alcanzado un crecimiento del 0,6%-, un resultado 0,3 puntos porcentuales por debajo del promedio que se espera que alcancen los países avanzados del G-20. No obstante, durante la presentación del informe, la experta de salarios de la OIT, Rosalía Vázquez, señaló que los salarios en España han perdido un 4,5% de poder adquisitivo desde la crisis financiera de 2008.

A su vez, desde la OIT advirtieron de que España muestra bajos niveles de productividad laboral en comparación a países de altos ingresos y que la brecha entre crecimiento de los salarios y productividad ha crecido sobre todo desde 2010.