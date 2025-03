Juan Roig advierte de que la reducción de jornada solo se puede afrontar “mejorando la productividad”

Publicado por AGENCIAS Creado: Actualizado:

El presidente de Mercadona, Juan Roig, advirtió hoy de que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales solo se puede afrontar “mejorando la productividad”. “Es algo que toda España debe tener claro”, dijo en la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía.

Juan Roig sentenció que la medida aprobada por el Gobierno, cuando entre en vigor, afectará “menos al trabajador, a todos los demás”, a los clientes, a los proveedores, a la sociedad y al capital, y si bajan los beneficios, “hasta a la recaudación de impuestos”.

El alto ejecutivo resumió que la reducción de jornada “no es una cosa neutra, es una decisión de mucho calado y con efectos en todos los componentes”. Además, animó a todos los empresarios a “salir del armario” y expresar lo que dicen en privado en público. “Hay que salir de forma honesta y expresar lo que uno piensa”, comentó.

Preguntado por la situación geopolítica mundial con los aranceles de Donald Trump y el hundimiento de las bolsas, y cómo puede evolucionar la economía y la posibilidad de una recesión, Juan Roig sentenció: “No tengo ni zorra idea”. El dirigente de Mercadona se limitó a señalar que "la geopolítica me cuesta mucho y la bolsa, no la entiendo, o sea que no sé cómo va a ir a la economía” aunque agregó que “a nivel global funciona muy bien, pero luego tiene sus subidas y sus bajadas y estar en el mundo occidental es una suerte para todos nosotros".