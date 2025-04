La banca mantiene aún una alta exigencia para contratar hipotecas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los bancos españoles no dan tregua a quienes quieren contratar una hipoteca. A pesar de que la bajada de los tipos de interés ha permitido suavizar las condiciones generales de este tipo de crédito, los criterios de concesión —todo lo que tiene en cuenta una entidad para decidir si finalmente da o no el préstamo— se mantienen intactos. La bajada del euríbor en este inicio de curso —cuando el indicador ha pasado del 2,436% en el que despidió 2024 hasta el 2,398% de cierre de marzo— ha permitido aligerar los intereses aplicados a las hipotecas, animando todavía más la demanda entre los hogares españoles. Ese mayor apetito no solo ha sido con las hipotecas, también en el crédito a otros segmentos, como el consumo o las empresas. Y ya es el cuarto consecutivo de crecimiento. «El alza de solicitudes fue de carácter moderado en el segmento de financiación a empresas, algo mayor en el de crédito a familias para consumo, y especialmente intenso en el de préstamos a hogares para adquisición de vivienda", indica el Banco de España en su análisis de los datos publicados este martes. La mayor demanda no solo se explica por el abaratamiento de los préstamos. También por las favorables expectativas sobre el mercado de la vivienda y la mayor confianza de los consumidores. «Este último factor también ha contribuido, junto con un mayor gasto en bienes de consumo duradero y un menor uso de los ahorros como vía de financiación, a explicar el incremento de la demanda de préstamos a familias para consumo", indica el supervisor. Eso para los actores españoles. Pero la encuesta que el BCE ha llevado a cabo entre el 10 y el 25 de marzo ya empieza a reflejar cierto pesimismo entre los bancos ante el deterioro de las previsiones macroeconómicas en la región. Aunque en términos de hipotecas la tendencia en Europa ha sido similar a la española en el caso de las empresas sí se ha notado ese temor a la hora de prestar. En concreto, los bancos de la zona euro reportaron un nuevo endurecimiento neto (3%) de sus criterios de concesión de préstamos al segmento empresarial durante el primer trimestre de 2025. Y aunque ese porcentaje es inferior al registrado en el trimestre anterior (7%), el sector prevé un nuevo endurecimiento de los criterios de cara al segundo trimestre.

En la encuesta, el BCE deja claro que este ajuste «se debió a la mayor percepción de riesgos relacionados con las perspectivas económicas y con la situación específica del sector y de las empresas». El sector también informó de una leve disminución (-3%) de la demanda por parte de las empresas, después de dos trimestres de recuperación. El motivo de este giro en la tendencia ha estado en la contribución negativa de los inventarios y del capital circulante en el sector, según indica el BCE. Un escenario que no ha podido compensar el apoyo de la bajada de los tipos de interés.