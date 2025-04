Los huevos más caros de la década seguirán al alza por la gripe aviar en EE UU

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los huevos son un alimento básico de la dieta mediterránea. En España cada ciudadano consume 8,7 kilos de huevos, unas 137 unidades al año o tres huevos a la semana, según datos del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Hasta ahora cada español gastaba 28 euros de media al año en su consumo de huevos, pero el 'boom' en su precio derivado de la crisis de Estados Unidos puede colocar esa factura muy por encima este año. Y no se trata del impacto de la guerra arancelaria, sino sanitaria. El sector factura al año 2.300 millones de euros y ahora está en el punto de mira con unos precios que se han disparado. En España, el precio de los huevos se incrementó un 11,4% el pasado marzo respecto a hace un año y un 7% frente al mes anterior, según el INE. Aunque nuestro país, como tercer productor más importante de Europa (solo por detrás de Francia y Alemania), no tenga un problema de abastecimiento, este alimento puede seguir al alza si hay varios grandes productores (como Estados Unidos y países del norte de Europa, fundamentalmente) que siguen con problemas en sus granjas. En España hay 1.809 granjas donde trabajan parte de las 700.000 personas empleadas en el sector agroalimentario. Anualmente se producen en el país 1.164 millones de docenas de huevos, un 2,2% más que en 2023 y un 8,2% del total de la producción ganadera, según datos de Inprovo. España tiene una situación peculiar ya que las comunidades donde más huevos se producen (Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña) no se corresponden con las más consumidoras, que son, por orden, Cantabria, Navarra y País Vasco, las tres superando en 40 unidades por persona/año la media. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta diferencia? Los expertos argumentan que la mayor tradición por la tortilla de las regiones del norte podría ser la clave de este mayor consumo en Cantabria, Navarra, País Vasco y Asturias que en el sur y levante español. Un estudio de la plataforma de ahorro Raisin indica que el coste de cocinar una tortilla de patata ha pasado de 3,50 euros en 2021 a 9,75 euros en 2024 por el aumento de precio del aceite de oliva, las patatas y los huevos. Además, para la industria alimentaria el huevo es fundamental, con la panadería, o elaboración de pastas muy dependientes.