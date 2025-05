La bombona de butano resurge tras el apagón y dispara sus ventas un 30%

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

«Gracias a la bombona comimos caliente el lunes». El histórico e icónico soporte pesado de color naranja y que en su día ocupó un lugar de honor en una parte de los hogares salvó el menú de muchos españoles tras el inédito apagón que dejó la Península a oscuras el 28 de abril. En concreto, entre aquellos que no dependían de la inducción, la vitrocerámica o el microondas. Las ventas de la bombona tradicional y regulada de 12,5 kilogramos que comercializa Repsol se incrementaron el lunes y el martes entre un 20% y un 30% a nivel nacional respecto a las mismas fechas del año pasado, según fuentes de la compañía. Se trata de un repunte muy notable que se debe al corte eléctrico, puesto que en estas fechas la climatología más favorable no hace tan imprescindible este producto como alternativa a la calefacción, como sí sucede en los meses de invierno. Las búsquedas de generadores de electricidad y camping gas se dispararon un 639% y un 547%, respectivamente, el pasado lunes. Pero, sin duda, la posibilidad de adquirir la bombona de butano con dinero en efectivo también jugó a favor de que los consumidores pudieran adquirir repuestos en las estaciones de servicio, apuntan desde Repsol. Más allá del inusual colapso del martes, esta fuente de energía barata y accesible no sucumbe a otras alternativas aparentemente más cómodas pese al alza de precios y a que en las dos últimas décadas las ventas se han reducido un 50%, hasta las 700.000 toneladas anuales, según los datos que recoge el Miteco. «Una bombona en la estufa me dura un mes por poco más de 17 euros, que es menos de la burrada que pagaría por una factura de gas», asegura María Polo, residente de Cáceres, una de las provincias, tras Badajoz y Huelva, con mayor consumo por cada 1.000 habitantes. El control del gasto es una de las razones que aducen sus usuarios para preferirla frente a otras alternativas energéticas, pese a su aparente incomodidad por tenerla que ir a buscar.