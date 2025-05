Las fortunas latinas convierten a España en el 'Miami europeo'

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

«Es una ola que no para de crecer. Ha sido increíble observar cómo de meros turistas han pasado a ser uno de los componentes más importantes de la inversión inmobiliaria en el país». Estas palabras de un director de banca privada nacional evidencian la euforia del sector ante la avalancha de capital latinoamericano que en los últimos años ha elegido España como destino.

Ya no solo es el acento argentino, mexicano o el venezolano el que se escucha por los barrios más pudientes de las grandes capitales o de la costa. Chilenos, peruanos e incluso costarricenses y cubanos se han sumado a un ‘boom’ que —según datos de CBRE— el año pasado provocó que la participación latina en la inversión total del inmobiliario en España se triplicase hasta alcanzar el 3,7% del total, con 523 millones de euros, que multiplican por 20 las inversiones anteriores a la pandemia. Y, dentro de esas cifras, la vivienda ocupa un destino protagonista. «Hace años que comenzaron a llegar clientes latinoamericanos procedentes de Venezuela, México, Colombia, Perú y otros países con intención de instalarse con sus familias. Ahora, muchos de ellos son residentes en Madrid y nos solicitan una segunda vivienda en el norte de España», señala Constanza Maya, directora de operaciones de Engel & Völker. «La estabilidad económica de España, junto con su pertenencia a la Unión Europea, ofrece un entorno seguro para estos inversores», añaden los expertos de Property Partners, empresa de negocios inmobiliarios dedicada a la intermediación de propiedades.

Madrid se ha convertido en el auténtico ‘Miami europeo’ para estos inversores que, según indican distintas fuentes del sector patrimonial, copan las operaciones en los distritos Centro y los barrios de Salamanca y Chamberí, «con un dominio importante de los mexicanos». «La alta calidad de vida en la ciudad, la afinidad cultural y lingüística y la existencia de incentivos fiscales como la Ley Mbappé, que otorga una deducción del 20% en el IRPF para extranjeros que se muden a la capital, han incrementado su atractivo en los últimos años», señala Felipe Reuse, director general de Property Partners.

Pero el centro peninsular no es el único nicho de mercado. «La cornisa cantábrica ejerce una atracción nunca vista hasta ahora entre estos clientes. A la calidad de vida, la gastronomía y la combinación de paisajes únicos de mar y montaña en zonas como Asturias, Cantabria y otras costeras del norte se añade un clima suave muy valorado para disfrutar de una propiedad vacacional», añade Maya. «Además de motivaciones tradicionales como el teletrabajo y la jubilación, por la que muchos de los clientes extranjeros compran vivienda en la Costa del Sol, las islas Baleares y Canarias o el litoral mediterráneo, tanto en la Costa Blanca como en la catalana, existe un nuevo perfil de compradores con motivaciones diversas», insisten los expertos.

Los datos de los notarios apuntan a que los argentinos y los colombianos son los latinoamericanos que han cerrado un mayor número de operaciones en España, seguidos de venezolanos y ecuatorianos. Pero hay zonas como Madrid y su periferia donde se concentra el capital mexicano, en busca de residenciales con grandes espacios abiertos, seguridad, zonas comunes, deportivas y con dotación de servicios como universidades, colegios de élite, club sociales, etc. Alta demanda El negocio está en auge. Y firmas como Abante, Mutuactivos o BBVA han apostado fuerte por esta nueva línea de negocio, reforzando sus equipos para atender la alta demanda que, en los últimos tiempos, también ha estado muy ligada a la actividad universitaria de los herederos de estas grandes fortunas. «El 30% de los compradores destina la vivienda para residencia, mientras que el resto (70%) compra para tener una segunda y obtener rentabilidad, así como para que sus hijos estudien en la capital», indica Sonia Catalán, directora de Engel & Völkers Madrid. «Las zonas cercanas a las principales universidades se han convertido en las más demandadas», añade.

Las escuelas de negocio también detectan la tendencia. «El número de estudiantes provenientes de Latinoamérica en las clases del ‘Full-time MBA’ —programa de postgrado a tiempo completo— creció un 39,1% entre la clase MBA 2024 (año de graduación) y la clase MBA 2026», señala una portavoz del IESE Business School. Las cifras hablan por sí solas. Los estudiantes mexicanos han registrado un crecimiento del 40,9% en ese periodo en la institución. Dato que se dispara en el caso de los brasileños (+123%) y chilenos (+66,7%). «Países como Perú, Argentina y Colombia también mostraron aumentos significativos», señalan.

Desde otras escuelas de negocios como Esade no han observado un incremento sustancial; pero sus programas ya cuentan con «entre 200 y 250 alumnos al año» procedentes de Latinoamérica, según indican.

La banca privada se frota las manos ante la oportunidad de negocio. «Hemos creado un equipo exclusivo, altamente especializado, capaz de atender las necesidades específicas, tanto patrimoniales, fiscales y legales de cada país», apuntaba recientemente Fernando Ruiz, director de banca privada de BBVA, durante el estreno de la nueva unidad internacional con la que el banco espera captar la demanda «procedente de países como México, Colombia y Perú, que buscan diversificar su patrimonio fuera de sus países de origen».

Los expertos coinciden en que la fuerte presencia de la banca española en la región —sobre todo con BBVA en México y Santander en Argentina y Brasil— ha ayudado a consolidar esta tendencia que no se agotará pese a la incertidumbre regulatoria. «El final de las ‘golden visa’, que permitían obtener la residencia por la compra de inmuebles de más de 500.000 euros, no ha frenado el interés», señalan en una entidad de banca privada internacional con oficina en Madrid. «Aunque tienen en cuenta los factores fiscales, no solo se apoyan en eso para tomar sus decisiones», añaden. Y mantienen su interés.

