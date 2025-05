Las eléctricas se enzarzan con Beatriz Corredor por la «responsabilidad» del apagón

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El cruce de acusaciones entre las eléctricas y Red Eléctrica de España por la responsabilidad del histórico apagón que dejó a oscuras a la Península Ibérica el 28 de abril no cesa. Iberdrola y Endesa cargaron este jueves contra el grupo que preside Beatriz Corredor al que achacan, como gestor de la red, la obligación de mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Las eléctricas matizan la importancia de separar «la responsabilidad de la culpabilidad", señaló este jueves el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, en el Foro CREO de Cinco Días. Pero no dudan en apuntar al papel que juega el gestor de la red ante las tensiones y oscilaciones que se produjeron en el sistema antes del cero energético. «La responsabilidad de la amortiguación de esos fenómenos no es de los operadores, no de la distribución ni de la generación, sino del operador único y exclusivo de la red", defendió el directivo de Iberdrola. El CEO de Endesa, José Bogas, apuntó en la misma dirección: «El responsable de la estabilidad del sistema eléctrico es Red Eléctrica de España». En el mismo evento, la propia Corredor replicó que los parámetros de tensión en los momentos previos al fallo eléctrico «eran correctos» y pasó al ataque poniendo en el punto de mira a las tecnologías convencionales. «En el momento del apagón, la hidroeléctrica, la nuclear y los ciclos combinados que estaban conectados a la red estaban absorbiendo menos potencia reactiva de lo que la normativa les obliga", detalló. Previamente, el responsable de Iberdrola España había revelado que la prueba de que falló inercia en el sistema es que cinco minutos antes del apagón Red Eléctrica pidió a la compañía que activara un ciclo combinado —gas— que estaba desconectado que debieron hacer saltar una «cantidad de alarmas enorme", explicó Ruiz-Tagle. Polémica por los datos Las eléctricas vienen reclamando al gestor que el análisis que se realice sobre los datos del apagón sea «abierto, riguroso y transparente». Un asunto sobre el que tanto Iberdrola como Endesa volvieron a insistir este jueves. Las compañías consideran que es al comité de investigación del Gobierno explicas las causas del apagón. «Más que a Red Eléctrica, que es arte y parte", incidió Bogas.