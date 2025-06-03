El comité de empresa de Azucarera de La Bañeza solicita reuniones con Planas y Mañueco

El comité de empresa de Azucarera de La Bañeza se reunía ayer con la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. EFE/J. CASARESEFE

El comité de empresa de la planta de la Azucarera en la localidad leonesa de La Bañeza envió en el día de ayer cartas al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para solicitar reunirse “de forma urgente” con el primero y el próximo martes con el segundo.

También, remitió una misiva al alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, al que piden la colocación de pancartas en las dos entradas de la localidad con el lema ‘No al cierre de la Azucarera de La Bañeza. Por el futuro de nuestra ciudad y su comarca’, así como la realización de prendas reivindicativas, como camisetas y gorras, y pegatinas.

La primera de las cartas, enviada a Luis Planas, solicita una “reunión urgente”, ante la “gravedad” de la situación generada por el anuncio del cierre de la fábrica azucarera de La Bafleza por AB Azucarera Iberia, junto con el Expediente de Regulación de Empleo presentado. Agradecidos de que haya “tendido su mano para ayudar”, pidieron su “intervención, en la medida de sus competencias y en conjunto con las de la Junta de Castilla y León”.

Tal y como le recordaron, la situación generada por el cierre de la planta azucarera “afecta gravemente” al empleo de los 160 trabajadores de la misma, pero también “tiene un impacto profundo en toda la cadena agroindustrial de la comarca”. Concretamente, la actividad genera un empleo indirecto de afecta a unas 1.200 familias, entre ellas 400 agricultores de la comarca, además de los trabajos de logística, mantenimiento, servicios u hostelería “enclavados en el maltrecho mundo rural y sin claras alternativas de empleo industrial ni de servicios”.

Además de solicitar la implicación del ministro de Agricultura para evitar el cierre de la planta de La Bañeza, con el consiguiente grave riesgo de la pérdida del cultivo de la remolacha en el que tantos esfuerzos presupuestarios se han dedicado”, el comité de empresa quiso poner en valor que la provincia “dispone de unos regadíos modernizados y con unas garantías excepcionales de agua”, lo que, “junto con la gran profesionalidad de los agricultores”, ha convertido a León en “líder nacional en producción de remolacha”.

Así, según los datos aportados por el comité de empresa, en la campaña 2024/25 hubo más de 10.000 hectáreas sembradas sobre un total de 40.000 en toda España y en la actual, a pesar de la crisis de precios, será líder con más de 6.000 hectáreas sembradas y “con la lamentable circunstancia de poder quedarse sin ninguna planta transformadora”.

“Ante las obligaciones que usted tiene, le solicitamos que exija a los dueños de Azucarera que se reúnan con usted y le expliquen qué plan de futuro tienen para la remolacha y el azúcar en nuestro país, además de exigirles que sigan protegiendo la provincia de León como máxima productora de remolacha en España, obligándoles, a su vez, a que mantengan el empleo”, concluye la misiva.

Reunión en las Cortes

El comité de empresa de la planta de la Azucarera en la localidad leonesa de La Bañeza envió una segunda carta, en esta ocasión al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, al que solicitan una segunda reunión para el próximo martes, día 10 de junio, con motivo del pleno de las Cortes de Castilla y León, al que acudirán.

En dicha cita espera que Mañueco les traslade “la máxima información posible de las gestiones que están haciendo desde Presidencia y las Consejerías de Industria y Agricultura para evitar la lamentable situación”, que “afecta a casi 200 trabajadores pero también a todo el tejido laboral y social en el que se encuentran enclavados”.

El comité de empresa está particularmente interesado en las gestiones que la Junta pueda llevar a cabo para evitar el cierre de la planta de La Bañeza, “con el consiguiente grave riesgo de la pérdida del cultivo de la remolacha”. En esta línea, recordaron que en la campaña 2024/25, hubo más de 10.000 hectáreas sembradas, sobre un total de 32.000 en Castilla y León. “No puede usted permitir que la provincia con la máxima producción de remolacha de nuestro país cierre la única fábrica azucarera que tiene”, finaliza la carta.

Pancartas

Finalmente, en una tercera y última carta, dirigida al alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, el comité de empresa de la planta azucarera solicita la creación de dos pancartas con el lema ‘No al cierre la Azucarera en La Bañeza. Por el futuro de nuestra ciudad y su comarca’ para colocar en sendas entradas de la localidad, así como la realización de prendas reivindicativas, como camisetas y gorras, y pegatinas con los lemas indicados.

Asimismo, le indican que el viernes, día 6 de junio, se celebrará una concentración en la plaza Mayor de La Bañeza, para lo que pidieron, además del corte de calles, la colocación de un escenario con megafonía.