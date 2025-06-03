Peio Belausteguigoitia: “La unión de BBVA con Banco Sabadell es positiva para el interés general”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Peio Belausteguigoitia ha puesto énfasis en que la operación de integración está pasando por un extenso procedimiento de análisis y autorización, desde hace casi 13 meses. En este tiempo, se han obtenido 27 autorizaciones regulatorias de organismos nacionales e internacionales, incluyendo la del Banco Central Europeo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En cuanto a esta última, ha señalado que “la CNMC ha llevado a cabo un análisis muy profundo, exhaustivo e independiente, que culminó en una resolución adoptada por unanimidad”. Estos compromisos garantizan la competencia efectiva, la inclusión financiera, la cohesión territorial, la protección de los clientes más vulnerables y el mantenimiento del crédito a pymes y autónomos, especialmente en Cataluña.

El ‘country manager’ ha explicado que entre los compromisos más destacados figuran medidas concretas para preservar la red de oficinas en zonas vulnerables. “No se cerrarán oficinas si no hay otra a menos de 300 metros, ni en códigos postales con renta per cápita inferior a 10.000 euros, ni donde queden menos de tres competidores, ni en municipios con menos de 5.000 habitantes”, ha destacado.

"Hemos asumido compromisos sin precedentes que garantizan no solo la competencia, sino también la inclusión financiera, la cohesión territorial y la protección de los clientes más vulnerables", ha asegurado. Además, ha recordado que BBVA creará una cuenta sin comisiones para clientes vulnerables de ambas entidades, que incluirá una tarjeta de débito gratuita, entre otras condiciones ventajosas. Asimismo, para clientes particulares, autónomos y pymes, se mantendrán las condiciones comerciales vigentes en zonas con menos de cuatro competidores.

Respecto al compromiso con pymes (empresas que facturen menos de 50 millones de euros al año, según la CNMC) y autónomos, BBVA mantendrá todas las oficinas especializadas en empresas de Banco Sabadell, así como las líneas de circulante durante tres años, prorrogables por dos años adicionales a decisión de la CNMC. También se conservarán las líneas de crédito para autónomos y operaciones de comercio exterior. En las comunidades autónomas donde la entidad resultante tenga una mayor cuota de mercado (Cataluña e Islas Baleares), se mantendrá el volumen total de crédito a las pymes cuya cuota CIRBE combinada supere el 50% (o del 85% en el resto de comunidades autónomas). En este sentido, ha destacado que “la inmensa mayoría de las pymes” se verán beneficiadas por estos compromisos.

Más alcance, más proximidad

El ‘country manager’ del banco ha señalado que “con la integración, los clientes de Banco Sabadell se beneficiarán de una mejor propuesta de valor, resultado de la complementariedad entre ambas entidades, la ampliación de productos y servicios, y la capacidad global de BBVA”. Además, contarán con una red más extensa de oficinas y cajeros, con más de 2.700 oficinas en España, que suponen más del doble de las actuales de Sabadell y más de 7.000 cajeros, casi tres veces más.

“Esperamos que los accionistas de Banco Sabadell puedan decidir pronto si quieren sumarse a este gran proyecto conjunto", ha concluido.