Las compras de Mercadona a proveedores de Castilla y León suman 2.623 millones en el último año

Las compras de Mercadona a proveedores de Castilla y León alcanzaron los 2.623 millones de euros en 2024, un seis por ciento más sobre el año anterior. En este momento, la firma de supermercados colabora con 70 proveedores de producto y 526 proveedores no comerciales y de servicio.

Entre las compras a proveedores de producto, figuran 55.000 toneladas de patata adquiridas en la campaña de 2024; 3.500 toneladas de fresa; 8.000 de cebolla, más de 14.000 de peras y manzanas; medio millón de kilos de ajos, y 130.000 kilos de pimientos, entre otros. También destacan 17.500 toneladas azúcar y más de 25 millones de botellas de vino de la Comunidad.

La inversión de Mercadona en Castilla y León al cierre de año ascendió a 15,5 millones de euros. De este total, 10,5 millones se destinaron a renovar la red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer, y los cinco millones restantes, a actuaciones de mejora en el bloque logístico de Villadangos del Páramo, en León.

Respecto a la red de tiendas, la compañía abrió una en la provincia de Salamanca y mejoró más de 20, por lo que de total de 64 tiendas con las que contaba en Castilla y León a finales de año, 55 ya eran eficientes y 39 ofrecían puntos de carga de vehículos eléctricos.

Además, 51 tiendas ya tenían la sección Listo para Comer, con un surtido de aproximadamente 40 platos que van desde entrantes y aperitivos, como las croquetas y la ensaladilla rusa, a platos principales como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos. En línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable) o el cartón.

Paralelamente, Mercadona creó 169 nuevos empleos, por lo que dispone de una plantilla compuesta por 4.515 personas en Castilla y León. La compañía no sólo garantiza un salario por encima de la media del sector (el mínimo bruto de entrada es de 1.685 euros/mes con progresión hasta los 2.280 euros/mes con más de cuatro años de antigüedad); sino que apuesta por el crecimiento personal y laboral de su equipo, cuyo ejemplo y liderazgo contribuye a seguir construyendo un proyecto diferencial, explicaron en un comunicado desde la cadena de supermercados.

En el marco de su Plan de Acción Social, Mercadona donó, por medio de diferentes iniciativas, 1.123 toneladas de productos de primera necesidad. Así volvió a solidarizarse con los colectivos más vulnerables y amplió su red de colaboración con entidades sociales. Así, al cierre de 2024 ya colaboraba con 52 entidades en Castilla y León,

Crecimiento compartido

En Mercadona, el compromiso con la calidad guía cada decisión, incluyendo la selección de los 2.100 proveedores e interproveedores especialistas de productos con los que colabora y que se traduce en una firme apuesta por el sector primario español. Para ello, Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

La compañía también cuenta con el trabajo y liderazgo de 14.000 proveedores no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 400 transportistas, consolidando así un ecosistema que, a través de la transparencia, la comunicación y la confianza, es motor de crecimiento para aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad. Muestra de ello es que en 2024 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 29.000 millones de euros, un ocho por ciento más que al año anterior. De esta forma, los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.