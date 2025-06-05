Corredor descarta indemnizaciones por el apagón porque «no se produjo ningún fallo»

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

Red Eléctrica no contempla provisionar cantidad alguna para pagar indemnizaciones derivadas del gran apagón que dejó sin electricidad a España y Portugal el 28 de abril. Beatriz Corredor, presidenta de la matriz del grupo, defendió ayer que, «a día de hoy», el gestor del sistema español no ha encontrado «ningún fallo en el sistema de transporte». En su intervención en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) celebrado en Sevilla, la directiva avanzó que, tras las primeras pesquisas del corte eléctrico, se ha llegado a la conclusión de que el gestor del sistema español «ha cumplido tanto la normativa técnica como legal», por lo que no cabrían reclamaciones en esa instancia.

Estas declaraciones se producen sin que por el momento, y más de un mes después del apagón, se haya publicado ningún informe concluyente por parte de los comités competentes que investigan el cero energético. De las causas del corte de suministro derivarán las reclamaciones e indemnizaciones por los daños que enfrentarán a las distribuidoras con el operador del sistema y que se dirimirán en los tribunales, pero Red Eléctrica se sacude toda responsabilidad. Corredor reivindicó que el operador «ha cumplido siempre y también el día 28 de forma escrupulosa y rigurosa toda la normativa técnica y legal que se aplica a la operación del sistema y al transporte», incidiendo en que, «a día de hoy, todos los análisis que hemos efectuado de nuestros datos corroboran este comportamiento escrupuloso y riguroso sin ningún error, ni técnico ni en los dispositivos de la propia red de transporte».

Las investigaciones —precisó la exministra del PSOE— no las hace Red Eléctrica, sino otras instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Transición Ecológica, las autoridades judiciales y la red de transporte europea. Corredor defendió la «total transparencia» con la que el operador español está colaborando con las mismas e incidió en que la labor del gestor es «solicitar datos que son propiedad de otros agentes del sector como distribuidoras o generadoras».

