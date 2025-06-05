La Audiencia rechaza suspender el uso de la consulta pública para la opa

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional no impedirá al Gobierno, al menos de momento, utilizar los resultados de la consulta pública lanzada para su análisis de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal decidió ayer desestimar la medida cautelarísima solicitada la pasada semana por el despacho de abogados Statera Legal, que buscaba que se suspendiese la utilización del inédito formulario por parte del Ejecutivo, al considerar, entre otras cosas, que el mismo carecía de cobertura legal y contaba con defectos formales «de gravedad». Entre otros, la herramienta permitía votar varias veces con el DNI e incluso con datos falsos.

El tribunal desestima, en concreto, que sea urgente adoptar esa medida, tal y como solicitaban los abogados. Es más, en su auto —aprobado por mayoría y con el voto discrepante de uno de sus miembros— al que ha tenido acceso este diario, la Sala lanza cierta reprimenda al recurrente por el «modus operandi» empleado en la vía judicial. «El ahora recurrente, que dice recurrir frente a una supuesta vía de hecho que imputa al ministro de Economía, y que ahora viene a defender una especial urgencia, no ha actuado en coherencia con ello dentro de las posibilidades que la ley le confiere, ya que ha optado, en un primer momento en el escrito de interposición, por la vía ordinaria y después, una vez admitido el recurso y estándose tramitando la primera cautelar ordinaria, por la vía de cautelarísima», reza el texto.

Banco Sabadell afronta la recta final de la opa lanzada por BBVA con el objetivo de convencer a sus accionistas de su capacidad de seguir en solitario. El consejero delegado de la entidad vallesana, César González-Bueno, mantuvo ayer la puerta abierta a que el proceso de concentración bancaria siga su curso en España, pero solo con entre entidades de menor tamaño. «Las fusiones a nivel local son deseables porque aumentan la eficiencia, pero solo hasta que afectan a los temas de interés general», advirtió César González-Bueno.

"Las fusiones a nivel local son deseables porque aumentan la eficiencia, pero sólo hasta que afectan a los temas de interés general"