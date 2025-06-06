Nuevo acuerdo de la UE sobre compensaciones por retrasos de vuelos: ¿Qué cambia?

Publicado por E. M. Madrid Creado: Actualizado:

Luz verde para reformar el reglamento sobre derechos de los pasajeros aéreos. Los ministros de Transportes de la Unión Europea (UE) lograron este jueves un acuerdo político para elevar de 3 a 4 y 6 horas -en función de la distancia del vuelo- el tiempo de retraso mínimo que dará derecho al pasajero a pedir una compensación. El acuerdo salió adelante por mayoría cualificada y el voto en contra de España, Alemania, Estonia y Portugal.

"No podemos apoyar esta propuesta", dijo en el debate final el secretario de Estado español de Transportes, José Antonio Santano, quien reconoció "avances" pero insistió en que empeorar los umbrales para la indemnización por retraso era una "línea roja" para España y el resultado "empeora claramente la posición de los pasajeros".

A cambio, el texto de compromiso que será la base para negociar con la Eurocámara la forma definitiva de la norma introduce también la obligación para las aerolíneas de habilitar un formulario que permita a los afectados tramitar de manera automática su indemnización en caso de cancelación.

"Gracias por el debate y por la flexibilidad, es un gran paso hacia una reforma muy necesaria para mejorar los derechos de los pasajeros de la UE. Es posible que no todo el mundo esté plenamente satisfecho, pero a eso yo lo llamo un buen compromiso, que es cuando nadie se queda cien por cien contento. Vamos ahora a empezar la negociación con el Parlamento Europeo", aseguró el ministro de Polonia, Dariusz Klimczak, que este semestre ejerce la presidencia de turno del Consejo.

El acuerdo salió adelante pese a los votos expresados en contra por los representantes de España, Alemania, Portugal y Eslovenia, que avisaron de que esta decisión supone un "retroceso" en los derechos adquiridos de los pasajeros europeos. Además se abstuvieron Austria y Estonia, que no ven con buenos ojos el resultado final pero no quieren ser obstáculo para el acuerdo.

Críticas

El Gobierno español considera que el nuevo reglamento para pasajeros aéreos aprobado este jueves por los ministros de Transportes de la Unión Europea, que "acaba con la gratuidad del equipaje de mano que entra en cabina y reduce el derecho a reclamar por los retrasos de las aerolíneas", va contra los consumidores.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, afirma que "el lobby de las aerolíneas ha logrado en Europa lo que no consiguió en España" con este nuevo reglamento.

Los ministros de Transporte han apoyado este jueves un cambio en la normativa comunitaria que obliga a las compañías a permitir que los viajeros embarquen gratuitamente con un bulto personal, pero también facilita que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano de un tamaño "razonable" que los pasajeros suban en cabina.

El texto final tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo y se espera que la normativa definitiva esté lista antes de que acabe el año.