El Gobierno aprueba el martes el verano joven

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

«Ya podéis preparar las maletas para vuestras vacaciones. Este año también habrá Verano Joven. ¡A disfrutar!». Con este tuit publicado este sábado en la cuenta de X (antigua Twitter), el ministro de Transportes, Óscar Puente, oficializaba una noticia que ya se daba por sentada: los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán volver a disfrutar de julio a septiembre de importantes descuentos para viajar por España y Europa en trenes y autobuses públicos. El porcentaje de reducción del precio del que podrán beneficiarse se conocerá este martes, 10 de junio, cuando el Consejo de Ministros apruebe el real decreto que contiene las ayudas del 'Verano Joven 2025', pero el año pasado los recortes llegaron hasta el 90% en algunos trayectos.