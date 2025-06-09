Los chips, visados para estudiantes y tierras raras marcarán la reunión China-EEUU

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

Los controles a las ventas de chips, la cancelación de visados a estudiantes chinos y las restricciones a la exportación de tierras raras protagonizarán la reunión comercial que China y EE.UU. mantendrán este lunes en Londres, después de que ambas potencias se acusaran mutuamente de incumplir la tregua alcanzada en Ginebra. El mes pasado, los dos países pactaron en la urbe suiza una tregua arancelaria de tres meses por la que EE.UU. se comprometía a rebajar sus gravámenes del 145 % al 30 %, y China del 125 % al 10 %, en un intento por encauzar sus relaciones y alcanzar posteriormente un acuerdo de términos más amplios. Desde entonces, Estados Unidos y China han intercambiado fuertes críticas por los semiconductores avanzados que impulsan la inteligencia artificial, las tierras raras —vitales para los fabricantes de automóviles y otras industrias— y los visados ??para estudiantes chinos en universidades estadounidenses. En ese contento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, el jueves cuyo desarrollo valoró escuetamente como «muy positiva» y anunció que las delegaciones de ambos países abordarán asuntos de interés arancelario en Londres . "La reunión debería ir muy bien", añadió entonces el mandatario estadounidense, que detalló que la nación norteamericana estará representada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.