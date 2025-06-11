El salario medio de los españoles se dispara hasta los 2.000 euros al mes

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los salarios tienen que crecer en España, reivindican el Gobierno y los sindicatos, y ya están creciendo en estos últimos años en este escenario de bonanza económica. Aunque aún se está lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido en la Gran Recesión, el sueldo medio de los españoles se incrementó un 3,9% en 2024 hasta rozar la barrera de los 2.000 euros, un nuevo máximo histórico, según el XI Monitor Adecco. Concretamente, se situó en 1.988 euros brutos mensuales en doce pagas, de acuerdo con los datos del INE, lo que supone una subida de 74 euros más al mes, es decir, 885 euros más al año. Encadena así ocho ejercicios consecutivos al alza (con la excepción de 2020 por la pandemia) y se trata del cuarto aumento más importante de la serie histórica, que comienza en 2008. Para tomar perspectiva, cabe recordar que el salario medio apenas varió entre el 2011 y 2017, donde osciló entre 1.630 y 1.640 euros mensuales, y que desde 2019 se ha disparado un 17,4%, lo que se traduce en 294 euros más por mes, es decir, 3.528 euros más al año. Si nos remontamos a 2008, el salario de 2024 es un 27,3% superior, lo que se traduce en una diferencia de 427 euros mensuales o 5.121 euros más al año. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Pese a esta importante subida de casi el 30% desde 2008, cuando estalló la Gran Recesión, la inflación en este periodo se ha incrementado más, lo que significa que la capacidad de compra del salario medio de 2024 es un 4,6% más baja que la de entonces. Si solo se tiene en cuenta el poder adquisitivo del último año, los españoles han ganado 247 euros al año, según resalta el informe.

Aunque todos los sectores han aumentado su salario medio en 2024, es el de la industria el que más ha crecido (+4,4% interanual), situándose 0,5 puntos porcentuales por encima del incremento medio nacional. Le sigue servicios, con un aumento interanual del 3,9%, el mismo incremento que se obtiene para la media. En cambio, el que menos crece es la construcción, con un incremento interanual del 2,5%. Así, se rompe con el patrón de crecimiento que se dio durante los últimos seis años, donde, salvo en pandemia, servicios se encontraba a la cabeza, seguido de la industria y de la construcción. El salario medio de servicios en 2024 aumenta 73 euros mensuales.