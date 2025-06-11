Confirmado en Hacienda: Correos será rescatado (con estas tres condiciones)

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha incorporado este miércoles, con la abstención del PP, la enmienda sobre la modificación de la Ley Postal, que incluye el rescate de Correos por el Gobierno, para que pueda ser respaldada la próxima semana en la Cámara Baja.

La postura del PP ha facilitado este visto bueno a la enmienda impulsada por el PSOE e incluida en una proposición de Coalición Canaria (CC), dentro de su ponencia sobre la actualización del régimen fiscal canario.

El argumento principal que la próxima semana se remitirá a Comisión para su aprobación se refiere a una modificación de la actual Ley Postal vigente desde 2010, que decayó en noviembre de 2024 dentro del real decreto “ómnibus” .

La propuesta aborda los tres ejes fundamentales en los que se fundamenta la modificación legislativa para Correos.

Su continuidad como Servicio Postal Universal (SPU) hasta 2030 (decae en 2025); la aportación por el Estado de 250 millones de euros anuales, hasta 2030 (1.250 millones en total); y la definición de su papel como empresa estratégica de país (SIEG) para prestar servicios añadidos (bancarios o financieros, entre otros), con un montante de 150 millones adicionales.

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han respaldado la presentación en el Congreso de esta enmienda, que formuló CC y registrada por el grupo parlamentario del PSOE.

CCOO precisa que esta iniciativa busca "rescatar las medidas esenciales para garantizar la viabilidad" del correo público incluidas en el acuerdo marco firmado por la empresa, los sindicatos (CCOO, CSIF, UGT y Sindicato Libre) y la Sepi el pasado 31 de diciembre.

Para UGT, este impulso es "fundamental para reforzar" la función estratégica de Correos como infraestructura pública esencial y asignándole un papel estratégico a la red de oficinas.

Añade que la enmienda solo puede ser aprobada con una mayoría parlamentaria suficiente, lo que implica que el Partido Popular vote a favor o se abstenga.

De ser aprobada, pasaría al Senado probablemente en septiembre y, si hay consenso de la representación parlamentaria, podría quedar aprobada en ese mismo mes.

CCOO calcula que las pérdidas acumuladas en Correos desde 2018 ascienden a 1.152 millones.

La empresa estatal tuvo 94 millones en pérdidas ordinarias en 2024, una partida que no incluye la provisión de 428 millones para hacer frente al plan de rejuvenecimiento de su plantilla.

Correos concedió este mismo mes la excedencia voluntaria incentivada a 451 empleados de 59 años, aproximadamente un 15 % de la plantilla de la compañía, según comunicó el sindicato CSIF.