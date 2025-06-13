BBVA Research rebaja al 2,4% su previsión de crecimiento económico por los aranceles

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Segundo revés para las previsiones económicas de España en solo 48 horas. Después de que el martes el Banco de España rebajara la estimación de PIB al 2,4% este año y al 1,9% el que viene, este jueves el servicio de estudios de BBVA publicó su informe ‘Situación España’ en el que reveló que la economía crecerá un 2,5% en 2025 (tres décimas menos que lo previsto hace solo tres meses) y un 1,7% en 2026 (una décima menos). BBVA Research considera que los aranceles impuestos por la Administración Trump a todo el mundo y la incertidumbre global están afectando a la economía, «condicionando las decisiones de empresas y hogares». En este sentido, los economistas esperan que la expansión vivida en España desde que finalizó la pandemia vaya perdiendo impulso progresivamente. Sus previsiones son más pesimistas que las del Gobierno, que mantiene que el PIB crecerá un 2,6% este año y un 2,2% el que viene. Aún así, aseguran que el crecimiento de la actividad «sigue siendo sólido» y que la rebaja de previsiones obedece sobre todo a la revisión a la baja de los datos del tercer y cuarto trimestre que ha realizado el INE. Además, la ralentización del crecimiento se explica por un menor dinamismo de la demanda interna. Y es que el consumo, tanto privado como público, ha moderado su avance. El Banco de España apuntaba en la misma línea en su último informe, donde aludía al frenazo del consumo y la inversión a raíz de la incertidumbre global como posibles razones detrás de la desaceleración económica. La palanca del turismo Las exportaciones de servicios (como el turismo) seguirán siendo el principal motor de crecimiento, segú BBVA Research. El gasto de los turistas extranjeros continúa aumentando a buen ritmo (un 9,1% de crecimiento entre enero y mayo) y las ventas de servicios al extranjero mostraron un crecimiento significativo en el primer trimestre (4,6%). También mejoraron en marzo las exportaciones de bienes, afectadas quizás por el adelantamiento de las empresas ante posibles aumentos de los aranceles. Esto podría llevar a un incremento en el segundo trimestre, después de un año de estancamiento. En cuanto al despliegue del Plan de Recuperación financiado con los fondos europeos, los expertos alertaron de que «avanza, pero no es suficiente».