Red dice que si las centrales hubieran cumplido, el apagón se habría evitado

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, sostiene que, si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión hubiesen actuado correctamente y no hubiesen incumplido sus compromisos, el apagón completo peninsular del pasado 28 de abril se habría evitado. «Si los generadores con obligación de cumplimiento de control dinámico de tensión —los generadores acoplados en el sistema en el momento del incidente— hubiesen cumplido, no hubiéramos tenido apagón", ha sentenciado este miércoles Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, en una conferencia de prensa.

Durante dos horas, el operador del sistema ha presentado el informe técnico que ha elaborado, «en cumplimiento de la normativa vigente", sobre los acontecimientos que desencadenaron el cero eléctrico, elaborado con información propia — su «caja negra"— y datos de los operadores.

La primera conclusión es que, a diferencia de otros grandes incidentes, éste se produjo por una serie de circunstancias acumulativas que excedieron «con mucho» el criterio de seguridad N-1, el cual establece que el sistema debe operar de forma segura y estable incluso ante el fallo de un componente

Esto derivó en un problema de sobretensión y un disparo en cascada de generación, prosigue el análisis, que se centra en lo acontecido a partir de las 12:00 horas de ese lunes, al considerar que los hechos anteriores no fueron origen de este episodio.

A partir de las 12:03 horas, el sistema, que antes se encontraba en valores admisibles de tensión y frecuencia, comienza a registrar varios elementos relevantes que llevaron a su colapso.

Estas son una oscilación «forzada» y su posterior reiteración, que pudieron desencadenarse por anomalías internas de alguna planta de generación, y tres eventos de pérdidas de generación por disparos «incorrectos».

Conforme a Red Eléctrica, cuyas acciones para amortiguar la oscilación de los compases iniciales resultaron en un «ligero incremento» de la tensión —por entonces, baja— siempre dentro de los valores admisibles, el primer evento oscilatorio se dio en una planta fotovoltaica en Badajoz conectada a la red de transporte. «Y no es la primera vez que observamos este comportamiento", ha subrayado Sánchez, que ha incidido en que «no era un algo que estuviera en la red de transporte» porque otras plantas no actuaron así. Por tanto, la causa de la oscilación, «que podría deberse a un funcionamiento incorrecto de los controles internos, lógicamente deberá ser aclarada por el propietario de la planta", sin revelar a qué compañía pertenecía la instalación por motivos de confidencialidad.