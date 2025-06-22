Unai Sordo, reelegido secretario general de CC OO

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Comisiones Obreras (CC OO) ha reelegido con un 96,1% de apoyos, con 692 votos a favor, 28 en blanco y ninguno en contra, a Unai Sordo como secretario general del sindicato en el que será su tercer y último mandato, este con carácter extraordinario. «En tiempos en los que se cuestiona el compromiso público, compromiso político, el compromiso, evidentemente, sindical, quiero reivindicar el papel insustituible de las y los sindicalistas a lo largo y ancho de este país", defendió durante su intervención en el 13º Congreso Confederal del sindicato. De cumplir el periodo de otros cuatro años establecido, Sordo liderará CC OO hasta 2029, tras una candidatura que era la única que concurría a este Congreso, donde también se han aprobado los principios del sindicato. Uno de los principales que el secretario general dejó durante su intervención fue la defensa por una «lucha sin cuartel contra la corrupción", justo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrara en la sede del PSOE en Ferraz, Adif, el Ministerio de Transportes y la Dirección de Carreteras por el presunto amaño de contratos públicos.