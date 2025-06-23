Aagesen supervisará que los operadores eléctricos «cumplan con sus obligaciones"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido este domingo en la necesidad de reforzar la supervisión para asegurarse de que «cada uno de los operadores del sistema eléctrico cumple con sus obligaciones». En una entrevista en ‘El Periódico’, Aagesen defiende que esta supervisión es «la gran lección aprendida» del apagón del pasado 28 de abril, junto con la necesidad de robustecer el sistema eléctrico con un paquete de medidas que este martes aprobará el Consejo de Ministros en un real decreto-ley. Entre estas medidas figuran «más elementos de control de la tensión en el sistema eléctrico y en la propia red de transporte», a pesar de que, argumenta Aagesen, «el sistema eléctrico español tiene todas las herramientas para que no vuelva a ocurrir» un cero energético. Con la presentación del informe del comité investigador sobre el apagón esta semana, en el que se identificaron causas «multifactor» y medidas, el Gobierno ha cumplido su «función» y ahora serán las instrucciones administrativas y judiciales que se están llevando a cabo las que diriman las posibles responsabilidades. Aagesen niega que parte de estas responsabilidades del apagón correspondan al Gobierno —que «no tiene incidencia en esa operación del sistema eléctrico de cada día, ni en el cierre del mercado del día anterior»— y tampoco se muestra partidaria de plantear la salida de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.