El Gobierno impide que BBVA y Sabadell se fusionen en tres años

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la operación de concentración entre el BBVA y el Sabadell con la condición de que, durante tres años, ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad, un periodo que puede ampliarse a cinco. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado la decisión del Gobierno sobre la opa que el BBVA presentó hace 13 meses y después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinara sus condiciones. Ha asegurado que con ello el Ejecutivo protege criterios de interés general «en línea con nuestro marco jurídico y constitucional». El Consejo de Ministros ha establecido también que podrá ampliar por un periodo adicional de dos años la autonomía en la gestión de la actividad que impone inicialmente por tres años, una vez evaluada «la eficacia de esa condición».

El Gobierno ha indicado que la autonomía en la gestión de la actividad se deberá concretar, al menos, en una gestión y toma de decisión autónoma en las decisiones que afecten a la política de financiación y crédito, en particular a pymes; recursos humanos; red de oficinas y servicios bancarios; y obra social a través de sus respectivas fundaciones. Así, en materia de empleo el Ejecutivo ha establecido que no podrá haber procesos específicos de reducción de plantillas asociados a la operación. Para que el Ejecutivo decida si prorroga por dos años el plazo en que las dos entidades mantendrán una gestión de actividad autónoma, con una antelación de entre dos y seis meses respecto de la fecha de finalización del plazo de tres años, BBVA y Banco Sabadell deberán remitir a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un informe de situación cada una. En él, detallarán el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados. Además, con la misma antelación, las entidades deberán elaborar y publicar en su sitio web un plan estructural a largo plazo en el que se detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en al menos los cinco años siguientes, a los criterios de interés general identificados. La decisión del Gobierno será comunicada a la CNMC y a las partes, y pone fin al procedimiento de control de concentraciones económicas establecido en la Ley de Defensa de la Competencia. El Gobierno ha dicho que su decisión encuentra arraigo en la Constitución Española, en distintas normas del ordenamiento jurídico y están avaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El ministro ha destacado que la decisión adoptada es «proporcional y equilibrada» y «no imposibilita que la operación siga su curso», y ha añadido que «ahora le corresponderá hablar al resto de actores», entre ellos, al BBVA, «si decide seguir adelante», y a los accionistas del Sabadell.

Retirada de la OPA

El BBVA puede retirar su opa al Banco Sabadell si llega a la conclusión de que no le interesa la operación. Aunque el BBVA barajaba desde hace tiempo este escenario e incluso en más de una ocasión dijo que la operación no perdía interés con esta condición, ahora queda por ver si mantiene esa idea o los números de la transacción, principalmente los ahorros de costes o sinergias, siguen siendo atractivos. Por el momento, el BBVA ha declinado hacer cualquier comentario tras la decisión del Consejo de Ministros, pero ha trasladado al supervisor bursátil que la está evaluando «a los efectos de lo previsto en el artículo 26.1. del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores». Con esa afirmación podría entenderse que el BBVA baraja retirar la opa.

