Fondos del Sabadell trabajan ante la revisión del folleto de la opa

Los fondos de inversión presentes en el capital de BBVA y de Sabadell trabajan contrarreloj en la recta final de la opa. Se trata de actores clave para el éxito de una operación cuyo escenario ha cambiado radicalmente en el último mes, tras la irrupción del Gobierno en el proceso y, ahora, la decisión de la catalana de vender su filial británica TSB al Santander por unos 3.100 millones de euros, lo que le permitirá un dividendo histórico de 2.500 millones con los que seducir a sus accionistas, si así lo aprueba su junta. El nuevo contexto obliga a recalcular previsiones y, mientras el banco vasco trabaja para ello, en el mercado se han producido movimientos de cierto calado entre algunos jugadores que decidirán el desenlace de la transacción. El más activo en este sentido ha sido BlackRock, que, según los registros de la CNMV, ha multiplicado sus operaciones de compras y ventas sobre el capital del Sabadell desde finales de mayo, cuando el Gobierno elevó al Consejo de Ministros la decisión de la opa. Los movimientos se han intensificado esta semana, tras conocerse la venta de TSB. De hecho, el 1 de julio que se anunció la operación su participación en la catalana ascendía al 6,762%, cifra que ahora se ha moderado al 6,739%. Desde el lanzamiento de la opa en mayo de 2024 la gestora estadounidense —que también es el principal accionista de BBVA con un 6,68%, según la CNMV— casi ha doblado su participación en la entidad, desde el 3,621%. Otro de los institucionales que se ha movido en Sabadell esta semana es Dimensional Funds, tercer accionista de la catalana, recortando su peso en el capital desde el 3,629% que mantenía el 30 de junio hasta el 3,455% actual. Los registros del supervisor también reflejan una nueva entrada reciente: la de JP Morgan, que el martes afloró una participación del 1,431% en el banco presidido por Josep Oliu. Aunque estos movimientos no son indicativos de la posición final que tomarán estos grandes inversores, el hecho de que sus operaciones se hayan multiplicado estos días sí refleja cierta agitación en el mercado. Esa incertidumbre ha tenido su reflejo más potente en la evolución en Bolsa de los dos bancos, que han ampliado al máximo la brecha de valor entre lo que valen las acciones del Sabadell en el mercado y lo que BBVA está dispuesto, de momento, a pagar por ellas. En concreto, vender acciones de la catalana en el parqué es ahora un 9,4% más rentable que aceptar la oferta de BBVA (con precios a cierre de ayer), por lo que el consenso interpreta que la entidad vasca tendrá que mejorar su oferta para atraer a los accionistas de la entidad. El mercado de bonos también es un buen indicador del sentimiento inversor en este punto. «Se da por hecha la adquisición; los títulos de deuda híbrida —que suelen tener una correlación más estrecha con las acciones— de ambas entidades se han seguido moviendo de la mano y, si el mercado hubiera cambiado su percepción respecto al futuro de la fusión —pensando que ya no llegaría a culminarse-, esta clase de bonos del Sabadell habría retrocedido algo, especialmente al medirlos contra los de BBVA, y no ha sido así", explica Rafael Valera, consejero delegado de Buy & Hold.

