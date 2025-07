Los padres que se jubilen pedirán de forma masiva el suplemento por hijo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La grieta que Europa ha vuelto a abrir sobre el polémico complemento a la pensión que España concede a las madres que se jubilan será aprovechada por los padres. A raíz de la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra este plus, que lo declara contrario a derecho por discriminatorio, los hombres que se jubilen en estos próximos meses pedirán de forma masiva cobrar esta ayuda de 35,9 euros al mes por cada hijo que tengan que se suma a la pensión que les corresponda, incluso aunque sea la máxima. Pero este fallo no solo impacta de forma directa en los nuevos jubilados, sino también en los que han accedido al retiro en los últimos cuatro años, pues abre la puerta a que aquellos padres que se hayan jubilado a partir de febrero de 2021 —fecha en la que entró en vigor el nuevo 'complemento para reducir la brecha de género'— reclamen en los tribunales su derecho a cobrarlo, aunque esto implique quitárselo a las madres que lo perciben en la actualidad, puesto que lo que sí está claro es que solo uno de los dos progenitores puede recibirlo. La historia se repite, puesto que el tribunal europeo ya falló contra este plus a finales de 2019 por el mismo motivo, por discriminar a los hombres de forma flagrante. Por ello, el Gobierno ­-de la mano del entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá— se vio abocado a rediseñarlo y en febrero de 2021 entró en vigor uno nuevo, en el que ya no se excluye a los hombres, pero se les exige acreditar una serie de requisitos adicionales, mientras que a las mujeres se les concede automáticamente. Pero durante este lapso de tiempo de más de un año se produjo un aluvión de demandas de padres ya jubilados y otros que se jubilaban que solicitaban este plus y los juzgados les daban la razón. Es más, a día de hoy, todos los padres que accedieron a una pensión de jubilación entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 aún pueden reclamarlo. La ventaja de esas demandas está en que podían cobrarlo los dos progenitores y, por tanto, si los juzgados le daban la razón al padre, la madre no se veía perjudicada. Sin embargo, con el actual diseño, la ley deja claro que solo uno de los dos puede ser el beneficiario. Por tanto, si una madre lo está cobrando y lo pide el padre, si se lo conceden a él, tendrán que suprimírselo a ella, con el consiguiente daño. En esta situación podrían verse en torno a unas 170.000 mujeres que han accedido a la jubilación desde febrero de 2021 y cobran en la actualidad este complemento. Así, si sus parejas o exparejas reclaman esta ayuda, el juez tendrá que decantarse por a cuál de los dos le corresponde y, si es al varón, quitárselo a la mujer. Ahora se inicia una nueva batalla de aquellos padres que se estén jubilando desde el pasado 15 de mayo, que pedirán directamente a la Seguridad Social cobrar ellos la ayuda por hijo y lo más probable es que se lo concedan, ya que, si no lo está cobrando la madre, tendrían derecho.