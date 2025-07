El verano más caro llena los hoteles pero con menos turistas españoles

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Todo apunta a que será otro verano récord después de que en 2024 España registrara el mayor número de turistas de la historia, quienes, a su vez, hicieron el mayor gasto nunca visto. El turismo se ha desestacionalizado y descongestionado de las zonas más típicas de sol y playa, pero, aún así, esta época sigue siendo —como es normal por el periodo vacacional— la etapa en la que más personas visitan nuestro país. Los datos del INE no dejan lugar a dudas: llegaron 94 millones en el conjunto de 2024, de los cuales 22 millones fueron entre julio y agosto, un 7% más que en 2023. Este año se prevén cerca de 100 millones de visitantes, un 5% más, con un gasto estimado de casi 136.000 millones. Otro récord lo marcarán los precios. Un informe reciente de Amadeus y la ONU indica que la facturación media diaria (ADR) en los alojamientos en España aumentó hasta los 240 euros en abril, muy por encima de los 207 euros de media en Europa. Solo Italia, uno de los principales rivales en el arco Mediterráneo, sigue siendo ligeramente más cara que España (311 euros diarios), mientras sus mayores competidores (por clima y —hasta ahora— precio) como Turquía o Portugal se quedan muy por detrás en tarifas hoteleras. El país vecino registró una tasa diaria de 231 euros, mientras que Turquía fue de solo 156 euros, según este documento. España se ha posicionado en un lugar privilegiado a nivel turístico como para lograr que haya una relación directamente proporcional entre visitantes y precios. Es decir, cuantos más turistas vienen a España, más altas son las tarifas. Pero esto no parece frenar el turismo, aunque un informe reciente de CaixaBank Research vaticina una ralentización del crecimiento del sector después de años de récord, así como refleja que los españoles viajan más al extranjero por los elevados precios nacionales. Y las previsiones de la patronal hotelera (Cehat) apuntan a que los precios subirán un 5% de media y el número de viajeros repuntará otro 5% gracias a la mejora de la conectividad aérea. «Los datos de reservas son históricos. Ya se han vendido el 53% de las plazas», señaló su presidente, Jorge Marichal, quien considera que ahora el sector hotelero tiene el reto de, entre turistas y residentes, «gestionar de forma sostenible» esta gran ocupación. País Vasco y Andalucía, al alza Los últimos datos del INE correspondientes a mayo indican que el grado de ocupación por habitación marcó récord al alcanzar el 71%, lo que vaticina un verano de lleno total. En 2019 la ocupación por habitación en mayo era del 66%. Además, hay puntos que superan el 80%, como Madrid, Málaga o Barcelona, mientras se quedan cerca Baleares y Canarias. Al cruzar la subida incesante de las tarifas con el incremento de la ocupación, crece el ingreso medio por habitación disponible (el Revpar), que en mayo escaló a los 83 euros, con datos del INE. Ello supone que desde la pandemia este indicador de rentabilidad hotelera se ha triplicado. Los datos de ONU Turismo revelan que desde 2001 España es el segundo país del mundo con mayor número de turistas internacionales, solo por detrás de Francia, una cifra que no ha dejado de aumentar. En ingresos, España también es el segundo país con mayor cuota, con el 6,1% del total de lo que obtiene el sector.