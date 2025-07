Iberdrola y Abu Dabi sellan una inversión récord de 5.200 millones en eólica marina

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Iberdrola ya tiene el socio que llevaba meses buscando para el parque eólico marino de East Anglia Three. La compañía eléctrica presidida por Ignacio Galán anunció ayer un acuerdo con el grupo estatal emiratí Masdar para coinvertir 5.200 millones de euros —la mayor inversión de la década en energía eólica marina— para poner en marcha esta instalación, ubicada en el Mar del Norte (Inglaterra) y que forma parte del mayor proyecto 'offshore' de Iberdrola. Según explicó la compañía en un comunicado, el miércoles se firmó con 24 bancos internacionales la financiación del parque por un importe de unos 4.100 millones, que cubrirá una parte sustancial de la inversión en el proyecto. El acuerdo, tras meses de negociaciones, se ha materializado dentro de la cumbre empresarial e institucional que ha preparado el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos en Madrid esta semana para celebrar el décimo aniversario de Saeta Yield (empresa española adquirida por Masdar en septiembre). En esa cumbre ha estado el ministro de Industria de Abu Dabi, Al Jaber, que a su vez es el presidente de Masdar, empresa 'holding' del sector renovable que está creciendo a pasos agigantados. Asimismo, también es el presidente de Adnoc, una de las mayores petroleras del Golfo Pérsico. El acuerdo contempla una participación del 50% para cada una de las partes, frente al 49% previsto inicialmente para la compañía emiratí. East Anglia Three es el tercer proyecto de eólica marina (junto a East Anglia One North y East Anglia Two) de Iberdrola dentro del conocido como East Anglia Hub. Se trata del segundo parque eólico marino más grande del mundo, un macrocomplejo donde la eléctrica vasca ha invertido 12.000 millones. El proyecto tiene asegurada la venta de toda su energía a largo plazo y a precio fijo a través de un Contrato por Diferencias (CfD por sus siglas en inglés) adjudicado por el Gobierno británico, y de un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA) firmado con Amazon en 2024. East Anglia Three tendrá una potencia instalada de 1.400 MW, más que East Anglia One North —800 MW— y East Anglia Two —900 MW—. Entre las tres suman 3.100 MW, cantidad suficiente para abastecer a 1,3 millones de hogares británicos. Además, se prevé que el proyecto genere aproximadamente 2.300 puestos de trabajo.