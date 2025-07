El Gobierno cambia, tras el aviso de la Airef, la fórmula del IMV

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cinco años después de su implantación, el ingreso mínimo vital sigue arrastrando problemas estructurales heredados de sus inicios. Por un lado, la prestación no alcanza a todos los potenciales beneficiarios y, por otro, persisten errores en su concesión. En el primer caso —donde la tasa de familias que no la reciben, pese a tener derecho, asciende al 55%, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)—, el Gobierno asegura haber intensificado los esfuerzos para reducir esa brecha. En el segundo, este viernes ha modificado la fórmula de cálculo y el sistema de concesión de la ayuda. La normativa del ingreso mínimo establece una renta garantizada para los hogares más vulnerables, cuya cuantía depende de las características familiares. La cifra varía desde un mínimo de 659 euros mensuales hasta 1.449 euros para unidades de convivencia formadas por dos adultos con tres o más menores a cargo. El cálculo no es inmediato: se cierra de forma definitiva en octubre, cuando Hacienda facilita los datos consolidados. Mientras tanto, desde el 1 de enero, los beneficiarios cobran la prestación; algunos reciben de más, otros de menos, y algunos, directamente, no deberían percibirla. Estos últimos —y también quienes reciben en exceso— generaban, hasta este año, una deuda con la Seguridad Social durante nueve meses.

Según los cálculos de la Airef, el 32% de las familias que recibieron esta ayuda en 2024 acumuló una deuda media de 845 euros con el Estado, que tuvieron que devolver a finales de ese mismo año. Un golpe considerable para unos hogares que, en muchos casos, dependen exclusivamente de esta prestación. Más grave aún es el impacto para el 12% de los perceptores que tuvieron que devolver hasta 2.615 euros por haber cobrado erróneamente el ingreso.

Verificación automática

Con el objetivo de reducir las solicitudes de reintegros por cobros indebidos, la Airef propone implantar mecanismos de verificación automática de los requisitos. Entre las opciones planteadas se encuentra el uso de información administrativa mensual o trimestral, como las bases de cotización, que están disponibles con un desfase de dos meses.