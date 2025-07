España se juega hoy en la guerra de aranceles 1.300 millones

Publicado por EDURNE MARTÍNEZ Madrid Creado: Actualizado:

España exportó en 2024 productos agroalimentarios a Estados Unidos por valor de 3.600 millones de euros, según las cifras del Ministerio de Agricultura provenientes de Datacomex. De todo lo obtenido en ventas de este sector, una tercera parte proviene únicamente del aceite de oliva, un producto muy demandado por los estadounidenses y que el año pasado vendió 1.013 millones de euros en el país norteamericano. Es decir, el 16,5% de todo el aceite de oliva que España vende al resto del mundo, lo compra EE UU. Al menos hasta ahora porque la nueva política arancelaria hará reducir las ventas al subir los precios. Lo mismo ocurre con el vino, el segundo producto agroalimentario más exportado a EE UU. España vendió el año pasado 335 millones de euros en vino y mosto a los estadounidenses, sobre todo procedente de bodegas medianas y pequeñas, según los expertos. La subida del precio a consecuencia de la imposición de un arancel del 15% —si las negociaciones entre la Unión Europea y EE UU llegan a término antes del viernes 1 de agosto— hará tambalear las ventas.

1.300 millones es la cifra que España se juega hoy domingo en Escocia, en la reunión entre Trump y la presidenta de la Comisión Euroepa, Ursula Von der Leyen, en una cita vital en la guerra de aranceles.

Todo más caro

Los precios subirán para los consumidores y las ventas del sector agroalimentario caerán de media un 4% —según los cálculos de la Cámara de Comercio-, pero hasta dentro de unos meses no se podrá analizar el impacto real ya que se trata de productos vendidos a un cliente de poder adquisitivo alto. «Un americano que se puede gastar 30 euros en una botella de vino, quizá no tenga tanto problema en pagar un poco más a partir de ahora", explica a modo de ejemplo Fernando Moraleda, ex secretario general de Agricultura y actual director de la oficina alimentaria de LLYC. En su opinión, el daño y la repercusión del arancel es «evidente", pero el vino y el aceite de oliva español se venden a un público determinado en EE UU que puede amortiguar el golpe.