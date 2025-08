Los altos precios disparan las casas con más de dos familias bajo el mismo techo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Celia T. S. está casada desde hace siete años y tiene un hijo de cinco. Y desde hace dos y medio comparte piso en Madrid con otra pareja —en este caso, sin hijos— con la que, aunque se llevan bien, no guarda ninguna relación en términos de parentesco o amistad. La realidad que vive su familia es cada vez más habitual entre aquellos que se ven obligados a compartir casa ante la imposibilidad de acceder a un hogar de forma independiente. Es lo que el INE denomina viviendas donde conviven dos o más núcleos familiares y que, según datos de la Sociedad de Tasación, se han disparado un 13% en apenas cinco años, casi el doble de lo que crecieron los hogares unipersonales (un 7% en el mismo periodo), que era la tendencia más llamativa por la caída de la natalidad y, también, de la vida en pareja. Hay que tener en cuenta que los datos corresponden a la última encuesta del INE sobre las características de la vivienda en España, que engloban los años comprendidos entre 2015 y 2020, según la última encuesta disponible. Pero los expertos de Sociedad de Tasación creen que la tendencia se consolidará en la próxima publicación, que aún no ha visto la luz. «La falta de vivienda y las dificultades para pagar el alquiler a los precios actuales están empezando a tener unas implicaciones sociales muy importantes a medio y largo plazo", advierte Consuelo Villanueva, directora de Instituciones y Senior Advisor de la firma. Compartir piso no es algo novedoso. Pero sí lo es cómo la media de edad de los que lo hacen ha repuntado en los últimos tiempos. Cristina M. S. tiene 41 años y convive con otras tres personas de la misma generación, alquilando un chalet adosado en Madrid. «Tiene sus inconvenientes, pero esto es bastante grande; pagamos unos 320 euros cada uno al mes y podemos ahorrar para más adelante", apunta a este periódico. Mercado a dos velocidades Su caso es solo un ejemplo del contexto económico a dos velocidades en el que se mueve el mercado de la vivienda. Solo hay que ir a las estadísticas para comprobar la tendencia. En 2006 el porcentaje de hogares en propiedad entre los jóvenes de entre 16 y 29 años alcanzaba el 56%. Esa cifra se ha quedado ahora en algo menos de la mitad y solo el 27% pueden presumir de ser dueños de una casa, en una generación que afronta además un escenario de mayor contención salarial y una tasa de desempleo más elevada que la de sus predecesores, que tampoco lo tienen todo ganado. Los que se mueven entre los 30 y los 44 años, un tramo de edad en el que, en principio, los ingresos deberían ser más estables por el desarrollo de la vida profesional, el porcentaje de propietarios se ha derrumbado del 73% al 53% en ese periodo. «Hay una brecha enorme entre los precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, con los salarios. El precio de las casas de obra nueva ha subido un 52% y el alquiler, un 91%, mientras que la variación salarial ha sido del 26,5%", insisten en sociedad de tasación. Según una reciente encuesta de Pisos.com, en España se destina más del 52% del salario bruto (tomando como referencia la media española de 2.290,46 euros, según el INE) al alquiler tradicional por una vivienda tipo de 90 metros cuadrados; y casi un 20% a una sola habitación en piso compartido. Solo tres capitales de provincia —Ciudad Real, Ourense y Zamora— se sitúan por debajo del 30% que el Banco de España señala como el ideal para destinar a la vivienda. «Estos porcentajes se basan en el salario bruto, lo que implica que la situación real, una vez descontados impuestos y cotizaciones, es aún más precaria", explica Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com. «Los datos no solo reflejan una realidad económica, sino también un cambio en el paradigma de la vivienda en España: la necesidad de compartir gastos es una constante y el mercado de habitaciones compartidas se ha adaptado para ofrecer soluciones que, si bien no son la aspiración de todos, sí son la opción más viable para muchos en la actualidad", añade el experto.