España recibe 23.100 millones del quinto pago de fondos europeos

España recibió ayer los 23.100 millones de euros del quinto desembolso de los fondos europeos, entre 7.100 millones en subvenciones directas y otros 16.000 millones en préstamos. Un pago rodeado por la polémica después de que el pasado 7 de julio se conociese que Bruselas había bloqueado 1.100 millones del paquete completo, ante el incumplimiento por parte del Gobierno de importantes reformas comprometidas. Entre ellas, la subida del impuesto al diésel y la digitalización de entidades locales (por las que se han decidido restar unos 500 millones de euros), además de la destinada a atajar la elevada temporalidad de la Administración Pública.

En concreto, Bruselas ha ajustado más de 626 millones —abonados ya como parte del primer pago— por el fracaso del Ejecutivo a la hora de reducir esa temporalidad, que se mantiene en tasas cercanas al 30%, más de tres veces por encima del 8% comprometido pese a haber convertido en fijos a unos 365.000 trabajadores públicos eventuales. «Estamos adoptando las medidas necesarias para corregir la situación, contando con un plazo de seis meses para su resolución", recuerda el Ministerio de Hacienda. La difícil aritmética parlamentaria para alcanzar un acuerdo sobre la tasa al diésel —que implicaría una impopular subida de 5 euros de media para llenar el depósito— también ha penalizado al país a la hora de recibir todo lo pactado. Pese al ajuste en los fondos recibidos, el Gobierno se muestra satisfecho. «Hemos cumplido ya 264 hitos y objetivos reforzando el liderazgo en la implementación de los fondos Next Generation EU. Seguimos impulsando la modernización de la economía española", indicó ayer el presidente, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en la red social X. Sin embargo, aún queda mucho para cumplir con todo el Plan de Recuperación.

Moncloa trabaja en la solicitud del sexto pago de este histórico programa ideado para mitigar el impacto de la pandemia y que, según apuntan, «requerirá de una revisión en profundidad del Plan de Recuperación para adaptar su diseño al tramo final y asegurar su ejecución hasta el cierre, previsto para el 31 de diciembre de 2026». Es decir, se podrían modificar algunos parámetros de los previstos.

