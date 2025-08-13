Sabadell sube con fuerza en Bolsa tras la decisión del BBVA de seguir con la OPA

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las acciones de Banco Sabadell avanzaban un 1,8% en la apertura bursátil de este martes, mientras que las de BBVA subían un 0,25%, después de que la entidad presidida por Carlos Torres anunciara que no desistirá de la OPA sobre el banco catalán. En concreto, la entidad liderada por Josep Oliu encabezaba las alzas del Ibex 35 con una subida del 1,77% hacia las 9.21 horas, hasta intercambiar sus títulos a un precio unitario de 3,395 euros, mientras que BBVA ascendía un 0,25%, con sus acciones a 16,1 euros. Según comunicó BBVA este lunes tras el cierre de la Bolsa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), continuará con su OPA sobre Banco Sabadell, a pesar de la condición impuesta por el Gobierno de mantener ambos bancos como independientes por un periodo de tres a cinco años. Después de que Banco Sabadell decidiera vender TSB a Banco Santander y abonar un ‘macrodividendo’ de 2.500 millones de euros, algo refrendado por la junta general de accionistas, BBVA tenía la opción de retirar la oferta, algo que finalmente no ha hecho. «Una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable», señaló en el comunicado remitido a la CNMV. «BBVA ha decidido seguir adelante y actualizará y publicará toda la información relevante una vez obtenga, previsiblemente a principios de septiembre, la aprobación del folleto por parte de la CNMV», indicaron fuentes de BBVA. Con esto, el próximo paso en esta OPA, que lleva sobre la mesa 15 meses, es que se publique el folleto de la operación, algo que se producirá a principios de septiembre. Cinco días después de que se haga público el folleto se abrirá el periodo de aceptación. Este periodo puede durar entre 15 y 70 días, según la normativa española aplicable. No obstante, como también interviene la legislación estadounidense, el periodo mínimo sería de 30 días. Sea cual sea el periodo que decida aplicar BBVA, posteriormente podría ampliarlo hasta llegar a ese máximo de 70 días. En un principio, se barajó una fecha tentativa para aprobar el folleto de finales de julio, aunque se acabó emplazando a principios de septiembre.