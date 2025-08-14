La Bolsa sube el 1,08% y supera los 15.000 puntos por primera vez en 18 años

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

La Bolsa española ha subido este miércoles el 1,08 %, ha conquistado los 15.000 puntos, nuevo máximo desde el 28 de diciembre de 2007, en una jornada de ganancias en Europa propiciadas por unos datos de inflación en EE.UU. que llevan a pensar en nuevos recortes de tipos. El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha sumado 160,9 puntos, ese 1,08 %, y ha cerrado en los 15.019,9, su mejor nivel en dieciocho años. Con ello encadena ocho sesiones consecutivas de ascensos, la mejor racha alcista desde mayo y ha incrementado las ganancias anuales hasta el 29,54 %. El selectivo abría con subidas y ha mantenido esta tendencia durante toda la sesión en sintonía con las principales plazas europeas, animadas también por el buen comportamiento de Wall Street tras los buenos datos de IPC de la víspera y dejan la puerta abierta para que la Reserva Federal estadounidense (Fed) rebaje los tipos de interés. Así, con el euro en 1,1719 dólares y una apreciación del 0,38 %, las principales plazas del Viejo Continente han cerrado con ganancias generalizadas y el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización de Europa, ha repuntado el 0,98 %. Fráncfort ha subido el 0,67 %; París, el 0,66 %; Milán, el 0,60 % y Londres, el 0,19 %. Wall Street abría con tendencia positiva y al cierre bursátil europeo sus tres principales índices mantenían este tono de ganancias y el Dow Jones avanzaba el 0,74 % y el S&P 500 y el Nasdaq, el 0,04 %, cada uno. La economista de PIMCO Tiffany Wilding ha explicado que los datos de inflación en EEUU, «junto a las recientes encuestas a los consumidores, que muestran una moderación de las expectativas de inflación y una ralentización del impulso del mercado laboral, proporcionan un contexto razonable para que la Fed comience la normalización de los tipos en septiembre». Según el analista de mercados Manuel Pinto, «los principales índices neoyorquinos siguen acumulando nuevos máximos» y «crecen las especulaciones sobre la posibilidad de que la Fed rebaje los tipos» después de que el informe de inflación impulsara con fuerza el repunte en las acciones. Para el experto, además, «gana fuerza» la idea de un recorte de tipos de incluso 50 puntos básicos. De vuelta al mercado nacional, Laboratorios Rovi ha subido el 3,42 %, como el valor más alcista, seguido de Fluidra (2,79 %) y Grifols (2,18 %). En negativo solo han terminado cinco cotizadas e Indra, ha liderado las pérdidas (-0,63 %). De los grandes valores, Iberdrola ha sumado el 1,7 %, como el quinto valor más alcista de la tabla.