La Bolsa sube el 1,08% y supera los 15.000 puntos por primera vez en 18 años

De los grandes valores, Iberdrola ha sumado el 1,7 %, como el quinto valor más alcista

La Bolsa española ha subido este miércoles el 1,08 %, ha conquistado los 15.000 puntos, nuevo máximo desde el 28 de diciembre de 2007, en una jornada de ganancias en Europa propiciadas por unos datos de inflación en EE.UU. que llevan a pensar en nuevos recortes de tipos. El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha sumado 160,9 puntos, ese 1,08 %, y ha cerrado en los 15.019,9, su mejor nivel en dieciocho años. Con ello encadena ocho sesiones consecutivas de ascensos, la mejor racha alcista desde mayo y ha incrementado las ganancias anuales hasta el 29,54 %. El selectivo abría con subidas y ha mantenido esta tendencia durante toda la sesión en sintonía con las principales plazas europeas, animadas también por el buen comportamiento de Wall Street tras los buenos datos de IPC de la víspera y dejan la puerta abierta para que la Reserva Federal estadounidense (Fed) rebaje los tipos de interés. Así, con el euro en 1,1719 dólares y una apreciación del 0,38 %, las principales plazas del Viejo Continente han cerrado con ganancias generalizadas y el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización de Europa, ha repuntado el 0,98 %. Fráncfort ha subido el 0,67 %; París, el 0,66 %; Milán, el 0,60 % y Londres, el 0,19 %. Wall Street abría con tendencia positiva y al cierre bursátil europeo sus tres principales índices mantenían este tono de ganancias y el Dow Jones avanzaba el 0,74 % y el S&P 500 y el Nasdaq, el 0,04 %, cada uno. La economista de PIMCO Tiffany Wilding ha explicado que los datos de inflación en EEUU, «junto a las recientes encuestas a los consumidores, que muestran una moderación de las expectativas de inflación y una ralentización del impulso del mercado laboral, proporcionan un contexto razonable para que la Fed comience la normalización de los tipos en septiembre». Según el analista de mercados Manuel Pinto, «los principales índices neoyorquinos siguen acumulando nuevos máximos» y «crecen las especulaciones sobre la posibilidad de que la Fed rebaje los tipos» después de que el informe de inflación impulsara con fuerza el repunte en las acciones. Para el experto, además, «gana fuerza» la idea de un recorte de tipos de incluso 50 puntos básicos. De vuelta al mercado nacional, Laboratorios Rovi ha subido el 3,42 %, como el valor más alcista, seguido de Fluidra (2,79 %) y Grifols (2,18 %). En negativo solo han terminado cinco cotizadas e Indra, ha liderado las pérdidas (-0,63 %). De los grandes valores, Iberdrola ha sumado el 1,7 %, como el quinto valor más alcista de la tabla.

Trump amenaza con demandar a Powell e insiste al jefe de la Fed que baje los tipos

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, redobló este martes la presión sobre el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, para que rebaje los tipos de interés y le amenazó con una «gran demanda» por el coste de la renovación de la sede del Banco Central. "Jerome 'el Tardón' Powell debe bajar la tasa AHORA. (...) El daño que ha causado por siempre actuar demasiado tarde es incalculable. Afortunadamente, la economía es tan buena que hemos pasado por encima de Powell y de la complaciente Junta (de la Fed)", escribió en su red Truth Social. El mandatario también reiteró sus denuncias contra Powell con motivo de las obras de renovación de la sede de la Fed en Washington, que según la oficina presupuestaria de la Casa Blanca lleva un sobrecoste de unos 700 millones de dólares, algo que los republicanos usan para reprochar su gestión al frente del organismo y abrir la posibilidad de cesarlo, pese a que goza de independencia. "Estoy considerando permitir que proceda una gran demanda contra Powell debido al horrible y sumamente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed. ¡3.000 millones de dólares para un trabajo que debió haber sido una renovación de 50 millones! ¡Nada bien!", concluyó. En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el gobierno está pensando la posibilidad de una demanda, pero evitó dar detalles sobre la amenaza de Trump. Trump volvió al ataque contra Powell tras la publicación de las nuevas cifras de inflación, que se mantuvo estable en julio en un 2,7 % interanual, aunque el dato subyacente —seguido de cerca por la Fed— se elevó en un 3,1 %, a tono con la tendencia al alza pronosticada por analistas, en un posible indicio de los efectos de los aranceles impulsados por el presidente republicano. En otro mensaje, el mandatario afirmó que estos datos demuestran que su política arancelaria «no ha causado ningún problema para Estados Unidos", sino que ha generado la entrada de «enormes cantidades de efectivo» para el país. Trump ha arreciado la presión sobre la Fed y Powell.
